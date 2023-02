Maurizio Costanzo, la reazione dell’ex moglie Marta Flavi che precisa: “Non andrò al suo funerale, ecco perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Marta Flavi, l’ex moglie di Maurizio Costanzo ha rotto il silenzio ed ha parlato dopo aver appreso la notizia della sua morte.

Anche Marta Flavi ha voluto ricordare Maurizio Costanzo, l’ex marito che la tradì proprio con Maria De Filippi. I due, dopo la separazione non sembra che abbiamo più avuto un buon rapporto e negli anni sono state diverse le frecciatine lanciate dalla stessa, non soltanto nei confronti del conduttore, ma anche della moglie. Ma come ha reagito la Flavi alla notizia della morte del suo ex marito?

Morte Maurizio Costanzo, sgomento e dolore in tutta Italia

Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo ha rotto il silenzio ed ha voluto salutare per l’ultima volta il suo ex marito, proprio lui che la tradì con Maria De Filippi. La morte di Maurizio è arrivata proprio con un fulmine a ciel sereno, nessuno poteva immaginare che da qualche settimana il conduttore si trovava in ospedale. Il conduttore è così morto nella giornata di ieri, all’età di 84 anni nella clinica Paideia, a Roma.

La reazione dell’ex moglie Marta Flavi

Marta, dopo aver avuto la notizia, ha voluto ricordare l’ex marito postando un messaggio su Instagram. “Sono ancora sgomentata.. buon viaggio Maurizio“. Queste le parole di Marta, allegando al suo messaggio una foto di loro due insieme. i due si sono frequentati intorno alla fine degli anni ’80, per poi convolare a nozze nel 1989. Il matrimonio però è durato soltanto un anno, mentre il divorzio è arrivato ufficialmente nel 1995. Già nel 1990 Maurizio è apparso ufficialmente al fianco di Maria De Filippi che poi ha sposato nel 1995. Proprio la conduttrice è stata l’ultima moglie di Costanzo che gli è rimasta affianco fino alla fine dei suoi giorni.

Il presunto tradimento di Costanzo con Maria

Marta Flavi in passato ha parlato del presunto tradimento di Costanzo con Maria ai suoi danni e lo aveva fatto nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo.“Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei. Mi ha fatto uno strano effetto”.

Marta Flavi ha poi precisato che non andrà al suo funerale perchè “sarebbe poco elegante”