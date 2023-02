Pomeriggio 5, Barbara D’Urso dedica la puntata a Maurizio Costanzo ma non cita Maria De Filippi, il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso dedica la puntata di Pomeriggio 5 a Maurizio Costanzo ma non cita mai Maria De Filippi. I fan la criticano.

Barbara D’Urso nella puntata di ieri di Pomeriggio 5 ha inevitabilmente parlato di Maurizio Costanzo e della sua morte, notizia che ha lasciato tutti completamente senza parole. Ad ogni modo, nel parlare del grande giornalista e conduttore, Barbara non ha nemmeno una volta menzionato Maria De Filippi e proprio per questo motivo è stata letteralmente sommersa di critiche. Ma per quale motivo? Ecco i possibili motivi.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso dedica la puntata alla morte di Maurizio Costanzo

Barbara D’Urso, dopo la tragica notizia della morte di Maurizio Costanzo, avvenuta nella giornata di ieri venerdì 24 febbraio 2023, ha affrontato una puntata particolare di Pomeriggio 5. Diciamo che quasi tutti i palinsesti di Mediaset sono stati ridefiniti proprio per rendere omaggio al grande artista. Ad esempio, Barbara a Pomeriggio 5 ha ospitato diversi personaggi proprio per ricordare il giornalista, come Vittorio Sgarbi, ma anche Massimo Boldi e Maurizio Coruzzi, che hanno tanto avuto a che fare con Maurizio.

Barbara non cita Maria De Filippi ma per quale motivo?

Sono stati tanti i telespettatori che seguendo la puntata, hanno notato che la conduttrice non abbia mai citato Maria De Filippi, parlando proprio di Costanzo. A nominare la moglie di Costanzo è stato solo un ospite che ha voluto mandarle un abbraccio. La D’Urso invece ha salutato e mandato un abbraccio alla famiglia senza specificare il nome della collega. Ma per quale motivo?

I telespettatori non gradiscono il comportamento della D’Urso e sui social scoppia la polemica

E’ da tempo che si parla di una possibile “guerra” tra le due conduttrici, anche se palesemente non è mai stato detto nulla, dall’una o dall’altra parte. Stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe esserci dietro una diffida ricevuta da Barbata e mandata direttamente dalla Fascino che è l’azienda di proprietà di Maria. Non è un caso che da qualche anno Barbara non soltanto non cita mai Maria De Filippi ma non ha mai parlato nei suoi programmi di personaggi o trasmissioni da lei condotte.Sta di fatto che in una circostanza come la morte di Maurizio Costanzo, molti telespettatori di Pomeriggio 5 si aspettavano che Barbara avesse un pensiero per Maria e per questo motivo la conduttrice è stata tanto criticata sui social.