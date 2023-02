Tv Talk, Clementino crea un pò di caos, interviene Massimo Bernardini

0 SHARES Condividi Tweet

Clementino ospite a Tv Talk, dopo l’ingresso in studio crea scompiglio anche se inavvertitamente. Cosa è accaduto?

Clementino oltre ad essere uno dei rapper più amati degli ultimi decenni, da tre anni è uno dei coach del programma The Voice senior. Ebbene, sembra che nella puntata di ieri di Tv Talk, il coach sia stato ospite e pare che abbia parlato del programma condotto da Antonella Clerici che tra l’altro sta ottenendo un successo davvero straordinario.

Clementino ospite di Tv Talk, il coach crea scompiglio in studio

Ad ogni modo, dopo essere stato annunciato, Clementino così come è solito fare, ha generato un pò di scompiglio in diretta, con il suo fare così gioioso. In realtà, pare che sia accaduto un imprevisto, ovvero gli è rimasto bloccato il microfono nella sedia e il rapper pare che non riuscisse proprio a toglierlo. Questo inconveniente ha fatto si che ne venisse fuori un momento davvero esilarante. Sia gli opinionisti che il conduttore sono dovuti intervenire per cercare di aiutare Clementino e prendere il microfono che era proprio finito nel buco della sedia.

Il microfono rimane incastrato nella sedia, Clementino protagonista di una gag simpatica

“Giusto per iniziare bene, a Napoli dicono ‘accominciammo buono’. Cos’ho combinato… è finito in un buco”, ha detto il coach di The voice senior. Dopo essere riuscito a liberare il microfono, il rapper si è lasciato andare ad un’intervista molto interessante con Massimo Bernardini, parlando del grande successo che sta ottenendo la trasmissione di Rai 1.

Il perchè del grande successo di The voice Senior secondo Clementino

“La chiave del successo è un po’ tutto, la canzone, le storie ed anche quello che ci diciamo noi che, non fraintendetemi, ma sembriamo un po’ il circoletto ecco, quando sei tra gli amici e parli del più o del meno ma quelle cose piacciono perché rappresentano la verità”. Queste le parole di Clementino che ha voluto esprimere il suo pensiero sul perchè il programma sta ottenendo questo grande successo Inevitabilmente poi Clementino ha parlato di Antonella Clerici dicendo: “Con lei sto bene perché due poli opposti si attraggono, lei è tranquilla io sono un pazzo scatenato ed insieme andiamo d’accordo.”