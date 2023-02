Maurizio Costanzo, l’amica del cuore di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli non ha speso nessuna parola, ecco il motivo

0 SHARES Condividi Tweet

Sabrina Ferilli, grande amica di Maria De Filippi in seguito alla morte di Maurizio Costanzo non ha scritto nulla pubblicamente. Cosa c’è dietro questo silenzio?

Nella giornata di venerdì 24 febbraio 2023 è venuto a mancare Maurizio Costanzo, alla veneranda età di 84 anni. Da quando si è diffusa la notizia della morte del conduttore, sui social ed in ogni trasmissione televisiva non si è fatto altro che parlare di lui e ricordarlo per la sua carriera ed anche per la sua persona. Molti amici e colleghi hanno speso delle bellissime parole nei suoi confronti. Anche sui social sono stati davvero tanti ad esprimere il proprio pensiero e dare l‘ultimo saluto a Maurizio, mandando anche un grande abbraccio a Maria De Filippi. Sembra che però, una delle più grandi amiche di Maria non abbia scritto nulla pubblicamente. Ci riferiamo a Sabrina Ferilli e molti hanno trovato strano questo atteggiamento. Cosa c’è dietro questo silenzio?

Morte Maurizio Costanzo, sui social l’ultimo saluto di tanti colleghi e amici

Dal momento in cui si è diffusa la notizia della morte di Maurizio Costanzo, sono stati davvero in tanti a voler dare lui l’ultimo saluto o semplicemente ricordarlo con un pensiero o una parola. Di conseguenza, tanti hanno voluto anche dare un abbraccio virtuale a Maria De Filippi. Molti utenti del web hanno notato però un certo silenzio da parte di una persona molto cara a Maria. Stiamo parlando dell’attrice Sabrina Ferilli, che è una delle più grandi amiche di Maria, la quale non ha scritto nulla pubblicamente.

Il silenzio assordante di Sabrina Ferilli

Ma per quale motivo l’attrice non ha pubblicato nulla sui social? Non è di certo una novità il fatto che Maria sia stata da sempre molto riservata e sicuramente in una situazione come quella che sta vivendo, l’unica cosa che vuole è solo il massimo riserbo. Ad ogni modo, per Costanzo si è pensato ai funerali solenni, perchè trattasi di un personaggio pubblico abbastanza influente e che di certo ha fatto tanto per la tv e lo spettacolo italiano.

I motivi dietro il silenzio dell’attrice

Tornando a Sabrina, molto probabilmente l’attrice conoscendo abbastanza bene Maria, non ha scritto nulla sui social proprio per rispettare il suo dolore. Molto probabilmente ha preferito starle vicina senza dover necessariamente scrivere qualcosa sui social e accendere i riflettori su di se.