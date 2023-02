Alfonso Signorini, due parole su Luca Onestini e lo distrugge, fan senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Alcuni telespettatori si sono scagliati contro due concorrenti del Grande fratello vip, Luca Onestini e Oriana Marzoli. Il conduttore e le dure parole sul primo.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande fratello vip è praticamente accaduto di tutto. Sembra che in queste ultime settimane in realtà, due concorrenti nello specifico stanno facendo parlare per via del loro comportamento in casa. Stiamo parlando di Luca Onestini e Oriana Marzoli. Fuori dalla casa, i due sono stati accusati di essere maleducati e arroganti per non aver anche rispettato alcune regole del gioco, parlando molto spesso in spagnolo o senza microfono.

Luca Onestini e Oriana Marzoli finiscono al centro delle critiche dentro e fuori la casa

Molti telespettatori si sarebbero ribellati e avrebbero scritto delle lettere di lamentela allo stesso Alfonso Signorini. Quest’ultimo, ha deciso così di riprendere i due concorrenti e ad un certo punto si è scagliato in modo pesante contro Luca Onestini. Ma cerchiamo di capire che cosa è accaduto.

Alfonso contro Luca Onestini, le dure parole

Alfonso Signorini nei giorni scorsi ha deciso di riprendere Luca Onestini, dopo che diversi telespettatori gli hanno scritto delle lettere di lamentala. Il direttore di Chi, ha voluto rispondere ad alcuni fan nell’ultimo numero del suo settimanale. Nello specifico sembra che una ragazza abbia scritto una lettera a Signorini dicendo che trova Onestini diverso rispetto a qualche anno fa, quando era piuttosto umile ed educato. A quel punto, la risposta di Alfonso è stata piuttosto dura e inaspettata, visto che il direttore di Chi avrebbe detto “Cara Loredana, crescendo si cambia. E non sempre in meglio. Un caro saluto”.

Alfonso su Oriana, il commento del conduttore

Successivamente, Alfonso si sarebbe anche lasciato andare contro Oriana, che è finita al centro delle critiche dei telespettatori che hanno considerato i suoi comportamenti troppo eccessivi. “Cari lettori, come vedete Oriana continua a dividere il pubblico affezionato del GF Vip. Credo che nel bene e nel male potrebbe arrivare in finale… funziona molto nel piccolo schermo”, questa la replica di Alfonso. Insomma, sembra che in qualche modo Alfonso abbia dato ragione ai suoi telespettatori, ma abbia riservato solo delle parole dure nei confronti di Luca e non di Oriana.