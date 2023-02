Maurizio Costanzo, una voce fuori dal coro lo attacca in modo duro: “Ecco chi era veramente”

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto critico televisivo Aldo Grasso nelle scorse ore ha espresso delle dure parole nei confronti di Maurizio Costanzo, improvvisamente scomparso ieri 23 febbraio 2023.

Sono ormai diverse ore che non si fa altro che parlare dell’improvvisa morte di Maurizio Costanzo avvenuta nella giornata di ieri, venerdì 24 febbraio 2023. E se in tanti hanno espresso belle parole ecco che vi è stato anche chi ha colto l’occasione per rivolgere ancora una volta un duro attacco al marito della De Filippi. Ma di chi stiamo parlando e qual è stato il motivo del suo attacco?

Il critico televisivo Aldo Grasso contro Maurizio Costanzo

Nelle ultime ore sono stati davvero in molti ad esprimere per Maurizio Costanzo delle parole di affetto e ammirazione. Ma vi è stato anche chi ha colto l’occasione per ricordarlo non in modo positivo ma in modo negativo. Stiamo esattamente parlando del critico televisivo Aldo Grasso che intervistato dal portale MOW ha espresso il suo reale pensiero su Costanzo e la sua televisione. Il critico se da una parte ha ammesso che Costanzo è riuscito a portare in Italia un genere nuovo ed anche se ha sottolineato che è stato comunque un grande professionista ecco che ha voluto precisare di non aver mai apprezzato la sua televisione a proposito della quale si è espresso definendola una televisione da “uomo di potere“.

Il duro commento di Grasso

E’ stato a questo punto che ha menzionato l’amicizia del giornalista con la sinistra e Silvio Berlusconi definendolo il consulente non solo di quelle che sono le principali imprese italiane ma anche di tutti gli uomini politici. Ed è stato a tal proposito che parlando di Costanzo ha rivelato che era solito tenere il piede in più di una scarpa. Ha poi precisato che negli anni è riuscito a creare personaggi che ancora oggi esistono ma anche dei “mostri, nel senso di persone esaltate, fuori di testa” menzionando poi le loro apparizioni al MCS.

Il pensiero del critico su Costanzo

Il critico ha rivelato inoltre di avere ricevuto da parte del giornalista diversi inviti per partecipare al MCS ma di aver sempre rifiutato. Aldo Grasso ha poi continuato a parlare di Maurizio Costanzo rivelando di aver apprezzato il personaggio ma non la persona, sottolineando inoltre “Uno iscritto alla P2, uno che ha intervistato Licio Gelli, l’abbiamo rimosso?”. Ciò a cui fa riferimento il critico è l’affiliazione alla P2 ovvero la loggia Propaganda 2 di Licio Gelli a proposito della quale Costanzo in un primo momento ha negato il coinvolgimento per poi confessare in un secondo momento di averlo fatto senza capire realmente di cosa si trattasse. E quindi assumendosi tutte le responsabilità.