Maurizio Costanzo, lo stato d’animo di Maria De Filippi raccontato da chi la conosce bene: “Provata, scioccata, basita”,

Un giornalista de Il Corriere della Sera ha rivelato che l’improvvisa morte di Maurizio Costanzo ha provocato nella moglie Maria De Filippi un vero e proprio shock.

L’improvvisa e inaspettata morte di Maurizio Costanzo, avvenuta nella giornata di ieri venerdì 24 febbraio 2023, ha scosso davvero migliaia di persone. Ma soprattutto la moglie Maria De Filippi che stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni è stata colta talmente tanto di sorpresa da aver vissuto un vero e proprio shock.

Lo shock di Maria De Filippi per la morte di Maurizio Costanzo

Si è diffusa nel pomeriggio di ieri la notizia della morte di Maurizio Costanzo avvenuta all’età di 84 anni presso la clinica Paideia a Roma. La notizia in questione ha spiazzato e addolorato davvero moltissime persone. E di preciso tutti coloro che negli anni hanno sempre seguito Costanzo nelle sue varie trasmissioni televisive e radiofoniche. Ma non solo, anche molti volti noti della televisione che nelle ultime ore sono apparsi davvero tanto commossi dalla sua scomparsa. Ma ad essere rimasta particolarmente sconvolta dalla morte del noto giornalista è stata la moglie Maria De Filippi che sta provando un grandissimo dolore e che stando a quanto rivelato da Il Corriere della Sera sta vivendo un vero e proprio shock. “Molto provata, scioccata, basita. E’ questo lo spettro di sentimenti che attraversa il suo animo, che è stata colta di sorpresa”, queste nello specifico le parole espresse sulla De Filippi dal giornalista Renato Franco.

I motivi della morte di Costanzo

Ma cosa esattamente ha provocato la morte di Maurizio Costanzo? Stando a quanto rivelato da Dagospia il giornalista era stato ricoverato presso la clinica sopracitata per essere sottoposto ad una delicata operazione al colon per la rimozione di alcuni polipi. Nonostante l’intervento sia andato bene ecco che per Costanzo purtroppo non vi è stato nulla da fare. Il suo sistema immunitario infatti sembrerebbe essersi indebolito sempre di più tanto da essere sopraggiunte una serie di infezioni, una di questa ai reni. Infine sarebbero sorti anche dei problemi respiratori che si sarebbero poi trasformati in broncopolmonite. E purtroppo tutto questo ha portato alla sua improvvisa e inaspettata morte.

Grande dolore nel mondo dello spettacolo

Sempre Renato Franco, giornalista de Il Corriere della sera, ha poi rivelato che Maria De Filippi andava a trovare il marito in clinica tutti i giorni. La mattina e la sera. Ma nessuno immaginava che la situazione potesse degenerare in questo modo. “Non c’erano avvisaglie”, ha sottolineato il giornalista. La sua morte ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo, e sono stati molti i volti noti apparsi particolarmente commossi nelle ultime ore. Alla camera ardente, allestita presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, erano presenti oggi il sindaco Roberto Gualtieri, i figli del giornalista, l’ex moglie Flaminia Morandi ed ovviamente Maria De Filippi. Ma non solo, tra i volti noti non sono passati inosservati Mara Venier e Pierluigi Diaco, Rosario Fiorello e molti altri.