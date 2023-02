Tv Talk, incredibile rivelazione su Maurizio Costanzo: “Cosa ha fatto due ore prima di morire”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Tv Talk andata in onda oggi il giornalista Francesco Specchia ha rivelato un particolare retroscena su Maurizio Costanzo e le ore che hanno preceduto la sua morte.

Maurizio Costanzo è scomparso ieri, venerdì 23 febbraio 2023, all’età di 84 anni. E proprio nelle ultime ore sono stati molti i programmi televisivi che hanno dedicato ampio spazio al noto giornalista. Tra questi vi troviamo anche Tv Talk ovvero il programma di Rai 3 condotto da Massimo Bernardini all’interno del quale è stato svelato anche un retroscena su Costanzo legato alle due ore che hanno preceduto la sua morte. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

L’omaggio di Tv Talk a Maurizio Costanzo

L’improvvisa notizia della morte di Maurizio Costanzo ha davvero spiazzato tutti, e molti sono stati i programmi che dal momento in cui si è diffusa la notizia si sono occupati di parlare del giornalista per rendergli omaggio. Tra le trasmissioni in questione vi troviamo anche Tv Talk condotta da Massimo Bernardini che nel corso della puntata andata on onda oggi ha dedicato ampio spazio al celebre giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, sceneggiatore e paroliere italiano. Nella puntata in questione è anche intervenuto Francesco Specchia ovvero il giornalista di Libero che ha colto l’occasione per spendere delle bellissime parole nei confronti di Costanzo e allo stesso tempo per rivelare un particolare retroscena legato alle due ore che hanno preceduto la sua morte.

La rivelazione del giornalista su Costanzo

Nello specifico Francesco Specchia ha rivelato “Fino 2 ore prima di morire ha mandato la sua rubrica televisiva a Libero, quindi vi dico fino all’ultimo momento, fino all’ultimo respiro”. Ma non solo, il giornalista ha anche parlato di Costanzo come l’unico grande “genio polifonico” della televisione e in generale della cultura italiana. Un uomo che ha attraversato tanti diversi campi e che è riuscito a fare tutto contemporaneamente.

Il commosso ricordo di Massimo Bernardini

Anche il conduttore Massimo Bernardini ha espresso delle bellissime parole nei confronti di Maurizio Costanzo definendolo non solo un grande giornalista ma anche un grande uomo di televisione. Bernardini ha definito Costanzo uno dei “padri fondatori della tv commerciale” oltre che il il creatore del Maurizio Costanzo Show ovvero una trasmissione che è riuscita a segnare la storia e allo stesso tempo la cultura di massa. Il conduttore di Tv Talk ha infine parlato di Maurizio Costanzo come di “Un piccolo grande genio a 360°”. Tra coloro che hanno rivolto un saluto al giornalista vi troviamo anche Bruno Vespa, Clementino, Giorgio Gori e molti altri.