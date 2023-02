Morte Maurizio Costanzo, tutte le reazioni del mondo dello spettacolo

0 SHARES Condividi Tweet

E’ morto Maurizio Costanzo e la notizia ha colto tutti di grande sorpresa. Ecco le reazioni del mondo dello spettacolo.

E’ morto Maurizio Costanzo, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella giornata di oggi. Il giornalista è scomparso poche ore fa, all’età di 84 anni dopo essere stato ricoverato circa una settimana fa in una clinica privata. Non appena si è diffusa la notizia, ecco che sono arrivate tante interazioni e commenti sui social. Tanti personaggi noti della televisione italiani, amici e colleghi di Costanzo, hanno voluto dargli l’ultimo saluto. Ecco tutte le reazioni del mondo della tv e dello spettacolo.

Maurizio Costanzo è morto all’età di 84 anni

Maurizio Costanzo, un pezzo fondamentale della storia della televisione italiana è venuto a mancare nelle scorse ore. E’ stato l’ufficio stampa dello stesso giornalista ad aver annunciato la sua morte, avvenuta come già abbiamo anticipato all’età di 84 anni. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno, che ha colto tutti di sorpresa. Molti lo vedevano come un punto di riferimento e ricordiamo che è stato proprio lui a sfornare diversi talenti.

I commenti e le reazioni del mondo della tv e dello spettacolo

Uno dei primi a commentare la notizia è stato Bruno Vespa, intervenuto in diretta a Oggi è un altro giorno. Il giornalista ha commentato dicendo che nessuno poteva immaginarselo, visto che fino a pochi giorni fa lavorava come se nulla fosse e come sempre. Myrta Merlino, ha avuto la notizia mentre era in onda con la trasmissione L’aria che tira e stava intervistando Vittorio Sgarbi. “E’ terribile, è morto nostro padre“, avrebbe detto la Merlino completamente sotto shock. Anche Pippo Baudo ha commentato la notizia della scomparsa di Maurizio. “Non lo sapevo e sono senza parole, è una notizia dolorosissima, è stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare televisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tuttofare, è un uomo che ha vissuto anche pericolosamente, ha subito diversi attentati…un uomo completo”. Queste le parole di Pippo. Sui social sono stati davvero tantissimi ad esprimere il proprio dolore e dare l’ultimo saluto a Maurizio. Simona Ventura e Barbara D’urso, ma anche Mara Venier che però si è limitata a scrivere “Ciao Maurizio… una vita assieme”.

Anche la politica ricorda Maurizio, il messaggio di Giorgia Meloni

Anche la politica ricorda il giornalista, e sui social è arrivata la reazione di Giovanni Toti, Attilio Fontana, Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. “Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio”. Questo il messaggio della Premier Meloni.