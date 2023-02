Oggi è un altro giorno, Francesca Chillemi senza parole, la frecciata di Valerio Scanu è al veleno, in studio cala il gelo

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Chillemi senza parole dopo la battuta provocatoria di Valerio Scanu a Oggi è un altro girorno. Gelo in studio, interviene la Bortone.

Nella puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, è stata ospite Francesca Chillemi la grande attrice protagonista della fitcion Che Dio ci aiuti. L’attrice è stata ospite nel salotto di Serena Bortone nella giornata di ieri giovedì 23 febbraio 2023 e ad un certo punto pare che sia stata vittima di una frecciata velenosa da parte di Valerio Scanu. Quest’ultimo ormai è uno degli ospiti fissi della trasmissione del pomeriggio di Rai 1, ma che cosa ha detto tanto da far rimanere senza parole l’attrice siciliana?

Oggi è un altro giorno, protagonista della puntata di giovedì Francesca Chillemi

Francesca Chillemi la nota attrice siciliana ed ex Miss Italia, nella puntata di ieri di Oggi è un altro giorno è stata una delle protagoniste principali. Ad un certo punto però, per lei è arrivata una frecciata piuttosto velenosa e provocatoria da parte di Valerio Scanu che ha lasciato senza parole la stessa Francesca.

Francesca fa un’importante rivelazione e anticipazione su Che Dio ci aiuti

L’attrice che da circa sette stagioni veste i panni di Azzurra Leonardi nella serie televisiva Che Dio ci aiuti, durante la sua intervista ha dato delle anticipazioni sulla puntata che sarebbe andata in onda la sera. L’attrice pare che abbia fatto una rivelazione piuttosto importante, ovvero avrebbe detto che la protagonista della puntata sarebbe stata Orietta Berti. A quel punto, Valerio si è lasciato andare a questa battuta provocatoria che ha lasciato senza parole la stessa Francesca e via via anche tutti gli altri presenti in studio.

Valerio Scanu fa una battuta provocatoria a Francesca, gelo in studio

“A questo punto ci possiamo andare tutti a fare una puntata”, questa è la frase di Valerio alla quale l’attrice ha preferito non rispondere, anche se il suo imbarazzo è stato piuttosto palese. Serena Bortone avendo capito tutto è intervenuta chiedendo alla sua ospite di invitare Valerio Scanu per fare un piccolo cameo. Ad ogni modo, durante la sua ospitata Francesca non ha potuto non dare altre anticipazioni su ciò che vedremo nelle prossime settimane, nelle puntate di Che Dio ci aiuti in programmazione come sempre su Rai 1.