Giulia De Lellis, insultata per il look, la sua risposta è epica

Giulia De Lellis è finita al centro delle critiche per il look sfoggiato alla Fashion week. La risposta è epica.

Proprio in questi giorni sta andando in scena la fashion week a Milano e come ogni anno, tutte le strade sono prese d’assalto da influencer e noti personaggi dello spettacolo. Abbiamo visto passeggiare per le vie di Milano diversi personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo, una tra tutte Giulia De Lellis. Quest’ultima, come tutti sappiamo, ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della televisione e dello spettacolo diversi anni fa, quando ha preso parte a Uomini e Donne come corteggiatrice. Da quel momento è iniziato tutto e ad oggi Giulia De Lellis è sicuramente una delle più importanti influencer del nostro paese. Ad ogni modo però, sembra che la sua presenza alla Fashion week di Milano abbia dato il via a diverse polemiche. Ma per quale motivo?

Giulia De Lellis, l’influencer alla Fashion Week a Milano

Giulia De Lellis la nota influencer italiana è stata una delle protagoniste della Fashion week a Milano. Ad ogni modo, sembra che la sua presenza in qualche modo abbia dato il via a varie polemiche. Così come ha fatto gli anni passati, anche nei giorni scorsi in occasione della sua partecipazione all’evento milanese Giulia ha sfoggiato diversi look. Uno degli outfit mostrati però, sembra che non sia affatto piaciuto al popolo del Web che non ha perso occasione per criticare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Giulia non ha tardato però a rispondere a tono.

Giulia criticata sul web per l’outfit scelto

L’outfit che non è piaciuto è stato quello che Giulia ha sfoggiato in occasione della sfilata di Alberta Ferretti. Nello specifico Giulia ha indossato una dolce vita e Blazer neri, abbinate a dei pantaloni a zampa d’elefante arricchiti con pietre scure e piume. Un outfit sicuramente molto particolare che però non è stato proprio apprezzato da tutti e diverse sono state le critiche. Alcuni utenti hanno pensato che Giulia fosse troppo bassa per poter vestire e indossare questi pantaloni. “Sei alta un c***o e mezzo. Ma dove vai con questo pantalone?”, ha scritto un utente.

La risposta della De Lellis non tarda ad arrivare

Sicuramente non è tardata ad arrivare la risposta della De Lellis. “Non mi è mai importato di essere 1.65, diversamente alta quindi. Non credo che l’altezza possa limitare le persone in nessun modo”. Questa la replica della influencer che come sempre è stata educata e sincera.“Me la vivo così bene ma così bene, che spesso mi vesto da gigante senza rendermene conto”, queste le parole di Giulia la quale ha aggiunto “Io mi sento alta dentro”.