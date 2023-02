Mattino 5, Francesco Vecchi resta senza parole poi dice: “Questa è una fake news”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Vecchi nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda oggi ha parlato dell’invasione delle capre nella città di Roma non nascondendo tutto il suo stupore.

E’ andata in onda nella mattina di oggi, venerdì 24 febbraio 2023, l’ultima puntata della settimana di Mattino 5. E proprio nel corso di tale appuntamento il conduttore Francesco Vecchi è apparso abbastanza scosso per una particolare notizia che riguarda la città di Roma. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Francesco Vecchi scosso a Mattino 5

Mattino 5 va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Canale 5. E diversi sono gli argomenti affrontati puntata dopo puntata. A tal proposito è possibile dire che proprio nel corso della puntata andata in onda nella mattina di oggi il conduttore Francesco Vecchi ha colto l’occasione per parlare della difficile situazione in cui si trova la nostra bellissima Capitale ovvero la città di Roma. Il presentatore si è infatti rivolto ai telespettatori informandoli che Roma oltre ad essere stata invasa dai cinghiali è stata invasa anche dalle capre. Una notizia incredibile che lo stesso Vecchi ha rivelato di aver fatto fatica a credere. Tanto da aver pensato in un primo momento che si trattasse di una fake news.

Le parole del conduttore sulla difficile situazione romana

“Sembra veramente Animali fantastici e dove trovarli…Dove? A Roma…Qualche volta ammetto che quando la mia redazione mi legge determinate notizie ho detto: ‘Ragazzi questa è sicuramente una fake news’…”. Sono state queste nello specifico le parole espresse dal celebre collega di Federica Panicucci in riferimento al fatto che la città di Roma è stata assediata non solo dai cinghiali ma anche dalle capre. Il tutto è stato testimoniato dalla messa in onda di particolari immagini che purtroppo raccontano una triste realtà.

La reazione dei cittadini

Il conduttore si è poi collegato con l’inviato presente sul posto in cui sono presenti le capre. E proprio quest’ultimo ha spiegato a Vecchi, ma anche ai telespettatori, come stanno realmente le cose. Nello specifico l’inviato ha rivelato che una signora è addirittura finita in ospedale dopo essere stata “caricata da un caprone”. Mentre invece altri cittadini presenti sul posto hanno rivelato che le loro auto hanno subito dei danni che nessuno però ha rimborsato. Insomma, una situazione davvero incredibile che va avanti da ben 7 anni e che ha scosso davvero tanto il conduttore che spiazzato dalla situazione ha voluto precisare che tutto questo sta accadendo non in campagna ma nella Capitale. Vecchi ha poi promesso ai cittadini romani di non lasciarli da soli ma di tornare presto a parlare della questione fino a quando qualcuno deciderà di aiutarli.