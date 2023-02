Che tempo che fa, Gianni Morandi fa una gaffe e il popolo del web non gliela perdona, pioggia di critiche “Così esagera”

0 SHARES Condividi Tweet

Gianni Morandi nella giornata di ieri è stato ospite a Che tempo che fa. Il cantante è stato protagonista di una gaffe per via del suo telefonino. Sui social in molti lo hanno criticato.

Gianni Morandi è stato ospite a Che tempo che fa nella giornata di ieri, domenica 26 febbraio 2023, ma la sua esibizione sembra che sia finita al centro delle critiche e delle polemiche. Pare che il cantante, reduce da un grande successo ottenuto al Festival di Sanremo sia stato protagonista di una gaffe che di certo non è passata inosservata e che ha dato adito a diverse polemiche. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Che tempo che fa, Fabio Fazio inizia la puntata con un omaggio a Maurizio Costanzo

Gianni Morandi, il cantante reduce da una grande esperienza al Festival di Sanremo come co-conduttore di Amadeus, nella serata di ieri è stato ospite a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio. Proprio il conduttore ha aperto la puntata del suo programma con un video omaggio a Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore che come tutti sappiamo è venuto a mancare lo scorso venerdì. Fazio ha anche mandato un abbraccio a Maria De Filippi ed ai 3 figli.

Ospite in studio Gianni Morandi, protagonista di una gaffe

Il conduttore poi è andato avanti ed ha intervistato i suoi ospiti, tra cui proprio Gianni Morandi. Il cantante si è esibito con Sangiovanni, e insieme così come avvenuto sul palco dell’Ariston hanno duettato con Fatti mandare dalla mamma, una rivisitazione del brano del 1966. Gianni sarebbe entrato in studio tenendo in mano il telefono molto probabilmente per fare qualche foto e video in diretta, durante la sua esibizione. Ad ogni modo, sembra che qualcosa non sia andato proprio come sperato. Il telefono di Gianni è praticamente caduto dopo che il cantante aveva cercato di fare un selfie insieme a Sangiovanni. Una gaffe che di certo non è passata inosservata ma che non ha fatto arrendere il cantante che ha ripreso il telefonino continuando a filmare.

Il cantante finisce per essere criticato sui social

Questi video sono ben visibili sul profilo instagram di Gianni. Ad ogni modo, questa gaffe ha fatto divertire diversi telespettatori ma al tempo stesso qualcuno lo ha criticato. Sono stati in tanti a lamentare il fatto che venga fatto un uso eccessivo dei social in televisione e nello specifico questa volta a finire al centro della polemica è stato proprio lui, Gianni. Qualcuno ha definito il suo atteggiamento parecchio esagerato. Effettivamente negli ultimi anni Gianni è stato parecchio attivo sui social ed il suo profilo Instagtram conta quasi 2 milioni di followers.