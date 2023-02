Sabrina Ferilli, Selvaggia Lucarelli, Rita Dalla Chiesa, una furia contro chi ha chiesto il selfie a Maria De Filippi nella camera ardente: “Ecco come vi dovete comportare se lo incontrate per strada”

0 SHARES Condividi Tweet

Sabrina Ferilli parla di Maria De Filippi e dopo tanto silenzio commenta chi le ha chiesto i selfie alla camera ardente.

Sabrina Ferilli dopo giorni di silenzio, ha deciso di parlare ed inevitabilmente le sue parole sono state a sostegno della sua grande amica Maria De Filippi. Sappiamo bene che sono ore delicate per Maria, che ha perso il marito lo scorso venerdì 24 febbraio 2023, all’età di 84 anni. in un primo momento il fatto che Sabrina non avesse detto nulla, nemmeno una parola su Maria o sulla morte di Maurizio Costanzo aveva destato parecchi dubbi. Nelle scorse ore la conduttrice ha lasciato un commento sotto al post di Selvaggia Lucarelli, che ha commentato il fatto che due persone si siano avvicinate a Maria per chiedergli un selfie, alla camera ardente allestita per Maurizio. Ma cosa ha scritto Sabrina?

Sabrina Ferilli commenta il post di Selvaggia Lucarelli e interviene per difendere Maria De Filippi

Sabrina Ferilli nelle scorse ore ha commentato un post di Selvaggia Lucarelli, la quale su Instagram ha criticato in modo abbastanza duro chi ha chiesto i selfie a Maria in un momento cosi delicato e di profondo dolore. La giornalista ha scritto che avrebbe mandato a quel paese i suoi fan dopo la richiesta di fare un selfie.

Le parole dell’attrice per l’amica

Sabrina ha concordato con Selvaggia. “Ma come minimo. Perché se a casa non ti hanno insegnato l’educazione non credo te la possa insegnare io. Però almeno ti farei capire che non si fa“.Questa la risposta della Ferilli che di certo ha voluto spendere due parole su questa vicenda incresciosa che ha lasciato tutti senza parole.

Anche Rita Dalla Chiesa interviene e si scaglia contro chi ha chiesto un selfie a Maria

A commentare è stata anche Rita Dalla Chiesa, la quale ha anche fatto sapere che secondo lei la censura sulle facce delle persone che hanno chiesto un selfie è del tutto sbagliata e che il loro viso va mostrato. “Esatto e comunque non bisogna nascondergli la faccia… ma ingrandirla e farla riconoscere a più’ persone possibili. Ha violentato il dolore“. Queste le parole della conduttrice che ha postato su Twitter la foto del ragazzo che ha chiesto il selfie a Maria senza censurare il suo viso. “Questa è’ la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre“.