Luciana Littizzetto fa una rivelazioni su Maria De Filippi: “Come stava prima della morte di Maurizio”

Luciana Littizzetto a la Bomba ha fatto delle rivelazioni inedite su Maria De Filippi, prima della morte di Maurizio. Maria aveva capito tutto?

Nella serata di ieri, domenica 26 febbraio 2023 è andata in onda come sempre una puntata di Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio. Presente come ogni domenica lei, Luciana Littizzetto. In puntata è stato ricordato Maurizio Costanzo, ma è stato al di fuori di questo studio che Luciana ha voluto parlare di Maria.La comica ha fatto delle rivelazioni sorprendenti su Maria De Filippi prima della morte del marito, Maurizio Costanzo che come ben sappiamo è venuto a mancare lo scorso venerdì 24 febbraio. Ma cosa ha riferito la comica?

Luciana Littizzetto, rivelazione inedite della comica su Maria De Filippi

Luciana Littizzetto è molto amica di Maria De Filippi praticamente da sempre. In questi giorni, la comica ha parlato della morte di Maurizio Costanzo a la Bomba, il programma radiofonico da lei condotto con Vic su Radio Deejay. Pare che la comica abbia svelato qualcosa di inedito ed abbia anche dato una versione differente di quelli che sono stati gli ultimi giorni di vista di Maurizio ed anche di Maria. Tutti hanno parlato di un decesso inaspettato, ma sostanzialmente Maurizio era ricoverato nella clinica Paidela di Roma da circa un mese.

La comica convinta che Maria avesse fiutato qualcosa già un pò di tempo fa

Il conduttore si era sottoposto ad un piccolo intervento che purtroppo ha avuto delle complicazioni che lo hanno condotto alla morte. Molti organi di stampa, parlando di Maria De Filippi l‘hanno definita “scioccata” per la scomparsa del marito. Luciana però ha fatto intendere che molto probabilmente Maria aveva già intuito come sarebbe finita.“L’ho vista provata quando sono andata a Roma la scorsa settimana. Era triste, magra, magra, un po’ lontana. Ho pensato che fosse stanca. Certo, sapevamo degli acciacchi di Costanzo…”. Queste le rivelazioni inedite di Luciana. Ad ogni modo, anche se Maria avesse intuito qualcosa già nelle scorse settimane, il dolore per lei è stato ugualmente grande.

Le parole di Luciana per l’amica Maria

“Mi dispiace tantissimo per Maria De Filippi, credo che per lei sia come se le strappassero il cuore. La penso e mi viene da piangere, perché lui per lei era proprio un punto di riferimento”. Queste ancora le parole di Luciana che si è detta parecchio turbata per quanto accaduto.“Intercettava i sentimenti, il mood, era molto vicino alla gente ed è stato anche uno che prendeva posizione sempre che, nel nostro ambiente, non fanno in tanti. Ed ha anche rischiato la pelle“. Queste le parole della comica, parlando di Maurizio.