Alice Campello, posta una foto insieme ai suoi figli ma commette un errore, il web la corregge e lei risponde a tono

Alice Campello trascorre una bellissima serata insieme ai suoi figli in casa, in pigiama. Errore inaspettato che fanno tutte le mamme, o quasi tutte. Ecco la replica.

Alice Campello come tutti sappiamo, da poche settimana è diventata mamma per la quarta volta. Purtroppo la giovane fashion blogger ha avuto delle complicazioni durante il parto, ma fortunatamente adesso sta bene e si sta godendo la sua vita familiare e soprattutto i suoi bambini. Proprio nelle scorse ore, la fashion blogger mestrina ha postato una foto sul suo profilo Instagram o meglio una serie di scatti insieme ai suoi tre figli maschi, mostrandosi in pigiama. Ad ogni modo, sembra che la giovane abbia commesso un errore.

Alice Campello pubblica delle foto in compagnia dei suoi figli maschi

Nei giorni scorsi Alice Campello la famosa fashion blogger si è dedicata alla sua famiglia o meglio ai suoi figli. La moglie di Morata, ha postato sul suo profilo Instagram una bellissima galleria di foto che la vedono in casa insieme ai suoi tre bimbi maschi, i gemellini Leonardo e Alessandro di 4 anni ed il piccolo Edoardo di 2 anni. Insomma, un sabato sera casalingo che Mamma Alice ha trascorso con i suoi figli, con addosso un pigiamino a fantasia scozzese.

L’errore di mamma Alice, i follower glielo fanno notare

“Sabato sera”, ha scritto Alice a corredo delle immagini che la vedono felice insieme ai suoi bambini. All’appello mancava la quarta figlioletta nata da poche settimane, ovvero Bella. Molti utenti del web però pare che si siano accorti di un errore commesso dalla moglie di Morata. “Bellissima la foto ma oggi è venerdì”, ha scritto un utente. “Siete splendidi se non fosse che oggi non è sabato”, ha scritto un altro utente.

La replica della fashion blogger ai suoi fan

«Classico errore di tutte le mamme non sapere più che giorno sia», e poi «Lo facciamo tutte, quando passi tutto il tempo con i figli non distingui più i giorni della settimana». Questi altri commenti apparsi sotto le foto postate da Alice. Molti utenti web si sono mostrati solidali con lei, un errore. Ad un certo punto la stessa Alice sembra aver replicato dicendo “Ho sbagliato? Troppi figli”.