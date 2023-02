Domenica in, Mara Venier fa una battuta a Elodie su Iannone, nessuno parla più

0 SHARES Condividi Tweet

Elodie nel salotto di Domenica in, la conduttrice ad un certo punto si lascia andare ad una battuta su Iannone.

Mara Venier ha condotto una nuova puntata di Domenica in, nella giornata di ieri domenica 26 febbraio 2023. Dopo il grande omaggio a Maurizio Costanzo, la conduttrice ha ospitato diversi personaggi nel suo studio, una tra tutti Elodie. La cantante, reduce da un grande successo ottenuto al Festival di Sanremo, ha rilasciato un’interessante intervista nel salotto di Domenica in ed ha anche cantato il brano Due. Ad un certo punto, però, Mara si sarebbe lasciata andare ad una battuta su Iannone, il fidanzato di Elodie, che di certo non è passata inosservata.

Elodie, la cantante ospite nel salotto di Domenica in

Elodie, la nota cantante italiana, una tra le più amate degli ultmi anni è stata ospite nel salotto di Domenica in nella giornata di ieri domenica 26 febbraio 2023. Elodie ha cantato anche la sua hit, intitolata Due, che ha presentato proprio sul palco dell’Ariston in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo. Poi, la Di Patrizi ha anche cantato il brano “Se telefonando” per omaggiare Maurizio Costanzo.

Mara si lascia andare ad una battuta su Iannone

Nel salotto di Mara, la cantante ed ex allieva di Amici di Maria de Filippi ha presentato il suo ultimo album ed anche la docuserie che è già disponibile su Prime Video. E’ stato poco prima di andare via che la conduttrice Mara Venier si è lasciata andare ad una battuta sulla vita privata di Elodie e nello specifico su Iannone. “Devo dire che l’amore ti fa bene”, ha detto Mara. Elodie avrebbe risposto con un sorriso ed a quel punto la Venier avrebbe aggiunto “Salutami il tuo moroso”. Elodie avrebbe risposto “Lo farò”.

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone

Elodie e Andrea stanno insieme da qualche mese, ed esattamente dalla scorsa estate. Non tutti pensavano che i due potessero durare, ma in realtà la loro storia d’amore sembra stia andando proprio a gonfie vele. I due sono molto innamorati l’uno dell’altro e stando ad alcune indiscrezioni a breve dovrebbero andare a convivere.