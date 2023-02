Domenica in, Mara Venier commuove tutti: “Questa cosa non la pensavo proprio”

0 SHARES Condividi Tweet

La puntata di Domenica in di oggi domenica 26 febbraio è iniziata davvero con grande dolore e commozione, in ricordo di Maurizio Costanzo.

La puntata di Domenica in di oggi, domenica 26 febbraio è iniziata davvero in modo drammatico e triste. Grande commozione per Mara Venier che ha immediatamente voluto ricordare Maurizio Costanzo, che come sappiamo è scomparso lo scorso venerdì 24 febbraio, lasciando un vuoto incolmabile in tutti noi. Mara, grande amica di Maria De Filippi ma anche dello stesso Costanzo, non poteva non dedicare questa puntata al giornalista e conduttore scomparso da poche ore.

Domenica in, Mara Venier apre la puntata tra le lacrime

Il pubblico presente in studio a Domenica in nella giornata di oggi si è alzato in piedi ed ha fatto un lungo applauso nel momento in cui Mara ha dato il via alla puntata. Sullo schermo sono apparse delle foto del grande giornalista che è scomparso due giorni fa. Mara era visibilmente commossa e proprio a pochi istanti dall’inizio della puntata avrebbe detto “Oggi è difficile per tutti”. Queste le prime parole che sono state pronunciate dalla conduttrice con le lacrime agli occhi. “Mai avrei pensato di cominciare la puntata in questo modo…”, queste le parole dichiarate da Mara che ha poi aggiunto “Speravo di non dover fare una puntata di Domenica in dedicata a Maurizio Costanzo“.

Il ricordo di Mara

La conduttrice ha ricordato anche i momenti più belli trascorsi con Maurizio, ammettendo anche di non ricordare quando i due si sono conosciuti. “In questi giorni mi è stato chiesto quando l’ho conosciuto, ma io non me lo ricordo” ha detto la conduttrice. “Non ricordo quando, fisicamente, ho conosciuto Maurizio, ma ricordo che quando avevo vent’anni ed ero arrivata a Roma da poco, mi ero presa un’epatite virale, venendo lasciata da sola a casa perchè la persona che viveva con me aveva paura che gliela potessi attaccare. Rimasi da sola per 50 giorni, con un amico medico che veniva ogni sera a farmi le flebo. Non avevo la tv, avevo una piccola radio: è stato un periodo molto brutto della mia vita, ho capito davvero cos’era la solitudine… e l’unica compagnia che ho avuto è stata la voce di Maurizio nel suo programma radiofonico Buon Pomeriggio”.

Grande commozione per la conduttrice

La conduttrice, tra le lacrime ha raccontato questo aneddoto su Costanzo, un momento per lei difficile che sicuramente non ha mai dimenticato e mai potrà farlo. Mara ha aggiunto di aver conosciuto Costanzo dopo qualche anno. “Maurizio dopo il nostro primo incontro, non mi hai più lasciato”, ha detto Mara non riuscendo a trattenere le lacrime.