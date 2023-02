Isola dei famosi, Alvin e Ilary nervi tesi: “All’isola o io o lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Manca sempre meno all’inizio dell’Isola dei famosi e la presenza di Alvin sembra sempre più dubbia. Ecco cosa è accaduto con Ilary Blasi.

Mancano poche settimane ormai all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei famosi 2023 e di conseguenza si cominciano a delineare quelli che potrebbero essere i nuovi scenari. Sappiamo che alla conduzione ci sarà sempre lei, Ilary Blasi che torna in tv a distanza di tanti mesi dalla separazione da Francesco Totti. Non abbiamo, ad ogni modo, altre informazioni sui possibili naufraghi, ne tanto meno sull’inviato di questa edizione del reality. Secondo un’indiscrezione, la conduttrice e l’inviato storico del programma, ovvero Alvin, avrebbero litigato. Ma come stanno davvero le cose?

Isola dei famosi 2023, torna Ilary Blasi ma dubbia la presenza di Alvin

Si torna a parlare dell‘Isola dei famosi 2023, visto che il reality inizierà a breve. Mancano ormai poche settimane e poi Ilary tornerà al timone di questa trasmissione tanto amata dal pubblico di Canale 5. Se la conduttrice è stata confermata, sembra che la presenza dell’inviato storico del reality, invece, sia molto dubbia. Stiamo parlando di Alberto Bonato, conosciuto come Alvin, il quale potrebbe davvero non tornare a come inviato in Honduras per questa edizione del reality.

I due hanno litigato? L’ultimatum di Alvin alla produzione del reality

Secondo alcune indiscrezioni che sono state riportate dal settimanale Di più tra Ilary Blasi e Alvin si sarebbero state molte discussioni dietro le quinte nel corso della scorsa edizione dell’Isola dei famosi. “Ilary e Alvin non si sopportano più”, si legge sulla rivista. Non finisce qui, visto che lo scorso anno una volta tornato in Italia Alvin, avrebbe in qualche modo fatto una richiesta alla produzione dell’Isola dei famosi. “O io o lei, per quanto mi riguarda la mia esperienza all’Isola finisce qui”, queste le parole di Alvin.

Possibili sostituti di Alvin

Essendo che Ilary è stata riconfermata per questa edizione del reality, si presume che Alvin non abbia accettato un nuovo incarico. Ilary avrebbe chiesto di avere Can Yaman come inviato, trattativa che a quanto pare è stata avviata ma che non si sarebbe ancora conclusa per via dei tanti impegni di lavoro dell’attore turco. Una cosa è certa, ovvero che l’attore non avrebbe rifiutato questa proposta. Gli autori starebbero comunque valutando anche un’altra possibilità, ovvero Paolo Ciavarro, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo.