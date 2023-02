Verissimo, Silvia Toffanin intervista Pier Silvio Berlusconi, i telespettatori spiazzati da un dettaglio

0 SHARES Condividi Tweet

Silvia Toffanin nel corso della puntata di Verissimo andata in onda ieri ha intervistato il compagno Pier Silvio Berlusconi lasciando tutti senza parole.

Una lunga ed emozionante puntata di Verissimo è andata in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 26 febbraio. Una puntata interamente dedicata a Maurizio Costanzo nel corso della quale sono intervenuti diversi celebri ospiti proprio per ricordare il giornalista. Ma a colpire particolarmente il pubblico è stata l’intervista realizzata da Silvia Toffanin a Pier Silvio Berlusconi. Vediamo nello specifico per quale motivo.

Silvia Toffanin intervista Pier Silvio Berlusconi a Verissimo

Così come ogni fine settimana ecco che anche ieri è andata in onda una nuova puntata di Verissimo diversa però da quelle solitamente trasmesse. La puntata in questione è stata infatti dedicata interamente all’indimenticabile Maurizio Costanzo improvvisamente scomparso a Roma lo scorso 24 febbraio. Tanti gli ospiti intervenuti in studio e in collegamento per ricordare il giornalista. Tra questi ad esempio Orietta Berti ed Enrico Papi ma anche Paola Barale ed Enzo Iacchetti che ad un certo punto è scoppiato in lacrime. Ma a colpire maggiormente il pubblico è stata l’intervista realizzata dalla Toffanin a Pier Silvio Berlusconi. Quest’ultimo infatti oltre ad essere il padrone di casa Mediaset è anche il compagno di vita della Toffanin e padre dei suoi due figli ovvero Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Particolare distacco tra la conduttrice e il compagno

Pier Silvio Berlusconi nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo ha ricordato Maurizio Costanzo per il quale ha espresso bellissime parole di affetto e di stima. Di preciso ha parlato del giornalista come di un uomo che ha avuto la capacità di rivoluzionare il mondo della televisione. E ha poi colto l’occasione per mandare un grosso abbraccio a Maria De Filippi, moglie di Costanzo, che attualmente sta attraversando un momento di grande dolore. Ma cosa, in particolare, ha colpito il pubblico? La risposta è la professionalità con cui la conduttrice ha intervistato l’ospite. La Toffanin nonostante il rapporto che la lega a Pier Silvio Berlusconi è infatti riuscita a mantenere un certo distacco stupendo tutto il pubblico a casa. E ha concluso l’intervista in questione affermando “Grazie a Pier Silvio per questo racconto personale”.

La reazione dei telespettatori

Tanti i commenti scritti su Twitter dai telespettatori. E tutti hanno commentato proprio la serietà con cui la Toffanin ha trattato il compagno. “Scusate, ma Silvia che intervista SUO MARITO con tutta questa serietà come se fosse un vip qualunque mi spezza“, questo uno dei tanti commenti.