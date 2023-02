Verissimo, Alfonso Signorini svela un particolare che nessuno conosceva su Costanzo e la De Filippi: c’era una cosa che li divideva

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo nel corso della quale ha parlato di Maurizio Costanzo facendo anche delle particolari rivelazioni.

Una nuova puntata di Verissimo è andata in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 26 febbraio 2023. Una puntata molto speciale che Silvia Toffanin e Mediaset hanno scelto di dedicare a Maurizio Costanzo. E nel corso della quale tanti sono stati gli ospiti intervenuti per ricordare il celebre giornalista. Tra questi anche il conduttore e direttore di Chi Alfonso Signorini che ha colto l’occasione per parlare del suo rapporto con il giornalista e rivelare cosa lo divideva dalla moglie Maria De Filippi. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Alfonso Signorini a Verissimo ricorda Maurizio Costanzo

L’improvvisa e inaspettata morte di Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso 24 febbraio, ha lasciato tutti senza parole e generato un profondo dolore nel mondo dello spettacolo. Alfonso Signorini proprio ieri e intervenuto nella puntata di Verissimo per ricordare il giornalista a proposito del quale ha espresso delle bellissime parole. Signorini ha di preciso raccontato come e quando è avvenuto il loro primo incontro. Ma non solo, ha anche parlato dell’amore che ha unito Maria De Filippi e Maurizio Costanzo svelando un particolare retroscena sul loro rapporto.

La rivelazione di Alfonso Signorini su Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Nello specifico il direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello vip 7 si è espresso definendo quella formata da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi una delle coppie più autentiche del mondo dello spettacolo. Il giornalista ha Infatti colto l’occasione per parlare del grande affetto che li ha sempre legati svelando anche quanto Maria sia stata protettiva nei confronti del marito. Ad un certo punto però ha svelato un particolare retroscena legato al loro rapporto. E di preciso ha raccontato che vi è stata solamente una cosa che li ha divisi ovvero il gatto di Costanzo. “Il gatto di Maurizio non va d’accordo con i cani di Maria e allora lui ha trasformato il suo ufficio ai Parioli come casa di Pippo”, queste le sue parole.

Il racconto del primo incontro tra Signorini e Costanzo

Alfonso Signorini, visibilmente commosso, ha poi parlato del primo incontro con Costanzo avvenuto 24 anni fa in occasione della celebrazione dei 60 anni del giornalista. Ai tempi Signorini era un inviato di Chi e proprio in quell’occasione gli era stato affidato il compito di intervistare Costanzo. A tal proposito il conduttore ha rivelato di avere avuto il pensiero che il giornalista potesse accoglierlo con diffidenza dato che non si erano mai visti. Ed invece proprio in quella particolare occasione si è instaurato tra di loro un rapporto davvero speciale. A proposito della sua improvvisa scomparsa invece Signorini si è definito sconvolto rivelando che nessuno si aspettava sicuramente “un’uscita di scena quasi in punta di piedi”.