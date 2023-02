Belen nella bufera, scrive un post ma il web non le perdona un errore

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez è finita al centro di una grossa polemica a causa di un errore grammaticale commesso in una storia condivisa su Instagram nelle scorse ore.

È finita al centro di una grossa polemica nel corso delle ultime ore la nota showgirl argentina Belen Rodriguez. Il motivo è legato ad una storia condivisa su Instagram e all’interno della quale la showgirl ha commesso un particolare errore grammaticale che non è sfuggito all’attenzione dei suoi followers. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Belen Rodriguez al centro della polemica

Belen Rodriguez è sempre molto attiva sui social dove è solita condividere non solo momenti della sua vita privata, come quelli in compagnia dei figli Santiago e Luna Marì, ma anche post legati alla sua vita professionale. Nelle ultime ore la showgirl ha condiviso una particolare storia su Instagram a causa della quale però è finita al centro della polemica oltre ad essere stata sommersa dalle critiche. Il motivo? Un particolare errore grammaticale che i suoi followers non sembrerebbero averle perdonato.

L’errore commesso da Belen

La showgirl ha di preciso condiviso l’immagine della copertina di una canzone scritta dal padre Gustavo per mamma Veronica. Ed è stato proprio nel post in questione, in cui la Rodriguez ha invitato i suoi fan ad ascoltare il brano, che ha commesso un particolare errore grammaticale che non è assolutamente sfuggito all’attenzione dei suoi milioni di followers. “Veronica: questa è la canzone che il mio papà a scritto per lei: la mia mamma”, queste nello specifico le parole scritte da Belen. E come molti avranno notato l’errore sta proprio nel non aver posto la “h” vicino alla lettera “a”. Un errore questo che ha sorpreso gli stessi fan della Rodriguez dato che nel corso degli ultimi anni il rapporto tra la giovane e la lingua italiana sembrerebbe essere migliorato molto.

Gli impegni lavorativi della showgirl

Al di là delle polemiche è possibile dire che Belen è comunque molto impegnata nell’ambito lavorativo. La showgirl infatti oltre ad essere spesso presente in televisione in veste di conduttrice dedica anche molto tempo alla sua linea di abbigliamento HINNOMINATE. Inoltre molto spesso è anche la protagonista di bellissimi shooting fotografici, molti dei quali poi condivisi sui social con i suoi fan.