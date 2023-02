Chiara Ferragni infastidita dai Maneskin durante la Milano Fashion Week, video virale

0 SHARES Condividi Tweet

Alla Milano Fashion Week arriva anche lei, Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale è stata immortalata alla sfilata di Gucci insieme ai Maneskin, ma appare annoiata e infastidita. Il video diventa virale.

In questi giorni sta andando in scena la Milano Fashion week e tanti sono stati gli influencer che hanno preso parte alle varie sfilate ed agli eventi. Una tra tutte Chiara Ferragni, la quale è apparsa in alcuni video piuttosto scocciata. Nello specifico sui social è diventata virale un’immagine in cui si vede Chiara insieme ai Maneskin seduti in prima linea alla sfilata di Gucci. Ciò che non è passato inosservato è stato il viso di Chiara, la sua espressione piuttosto turbata e “annoiata”.

Chiara Ferragni alla sfilata di Gucci alla Milano Fashion Week insieme ai Maneskin

Chiara Ferragni nei giorni scorsi è stata presente ad alcune sfilate della Fashion Week di Milano. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che in questi giorni stia circolando un video sui social in cui Chiara appare parecchio annoiata. Al suo fianco i Maneskin. Mentre Thomas Raggi e Victoria De Angelis hanno cercato in qualche modo di “intrattenere”, muovendosi a ritmo di musica durante la passerella.

Chiara, la sua espressione non convince. Annoiata o infastidita?

Chiara è invece apparsa piuttosto annoiata. A parlare per lei ci sono le immagini. Ma Chiara era infastidita dal comportamento dei suoi “vicini” perchè avrebbe voluto godersi la sfilata in modo più tranquillo o semplicemente era annoiata? Intanto, molti utenti social stanno facendo dell’ironia sul video in questione. Il video sta rimbalzando in rete e tanti sono stati i commenti ma anche i meme proprio con la faccia di Chiara.

Crisi rientrata per i Ferragnez

Intanto in questi giorni si è finalmente risolto il mistero sulla ipotetica crisi tra Chiara e Fedez. Infatti, dopo tanto silenzio e dopo tante indiscrezioni e ipotesi, i Ferragnez sono tornati insieme sui social per la gioia dei tantissimi fan che credevano che tra i due ci fosse una profonda crisi. Si è anche parlato di una separazione in arrivo subito dopo il Festival di Sanremo. Ad ogni modo, le cose fortunatamente non stanno così e la crisi sembra essere finalmente rientrata.