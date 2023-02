Chanel Totti replica al vetriolo dopo le critiche ricevute “Dimostri 35 anni”

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti in questi giorni è stata parecchio impegnata con la Milano Fashion Week. Sui social ha ricevuto tante critiche, sempre per lo stesso motivo, il suo aspetto fisico. Adesso è arrivata la replica al vetriolo.

Chanel Totti torna sotto i riflettori dopo le immagini che ha pubblicato nelle scorse ore su Instagram e sui vari social. La figlia di Ilary Blasi e dell’ex capitano della Roma in questi giorni ha preso parte alla Milano Fashion Week e proprio in occasione di qualche sfilata ed evento ha pubblicato delle sue foto. Come ormai di consuetudine, la giovane Totti ha ricevuto diversi insulti, arrivati da molti haters che le hanno detto di sembrare molto più grande rispetto a quella che è effettivamente la sua età. Questa volta, la giovane ha risposto e lo ha fatto a tono.

Chanel Totti protagonista alla Milano Fashion Week

Chanel Totti in questi giorni, ha preso parte alla Milano Fashion week e diverse sono state le immagine da lei condivise. Proprio nella sua ultima Instagram stories, la figlia di Francesco e Ilary ha pubblicato una frase che di certo non lascia adito a nessun’altra interpretazione.«Ho sempre detto che quando arrivi a farti odiare stai facendo bene il tuo lavoro». E’ questa la frase condivisa da Chanel che ha voluto dire tanto. E’ stata questa la risposta di Chanel a tutti gli haters che continuano a criticarla.

La frase pubblicata su Instagram non lascia alcun dubbio

Chanel, che di anni ne ha 15, in questi giorni come abbiamo già avuto modo di anticipare ha mostrato tantissime sfilate e diversi eventi ai quali ha preso parte durante questa fashion week. In diversi post la giovane ha sfoggiato degli outfit molto importanti, abiti appartenenti a marchi molto importanti della moda non soltanto nazionale ma mondiale.

Critiche e commenti sotto alle foto di Chanel

Diversi sono stati i commenti arrivati sotto a questi post, ma molti di questi insulti e critiche per Chanel. “La signorina in questa immagine dimostra 30/35 anni, credo ne abbia molti meno“, ha scritto un utente. Ed ancora “C’hai 16 anni, vivi la tua età.. non abbiate fretta di crescere”, ha scritto un altro utente. Ma questi sono soltanto alcuni dei commenti arrivati sotto alla foto di Chanel. Se da una parte la figlia dell’ex capitano della Roma ha fatto credere di non aver dato peso a queste critiche, dall’altra con quella frase pubblicata dopo ha voluto rispondere in qualche modo ai suoi haters.