Sabrina Ferilli prende un aereo dall’altra parte del mondo e torna a Roma, il post sui social

Sabrina Ferilli al momento della morte di Maurizio Costanzo si trovava in Giappone. In queste ore l’attrice ha pubblicato una Instagram stories, facendo ben vedere di essere di rientro.

Avevamo parlato proprio ieri del silenzio di Sabrina Ferilli, in seguito alla diffusione della notizia della morte di Maurizio Costanzo. L’attrice è molto amica di Maria De Filippi, ed il fatto che non abbia scritto nulla sui social, neppure una frase a sostegno di Maria o su Maurizio aveva in qualche modo incuriosito. Soltanto in queste ore è arrivata un’indiscrezione, secondo la quale Sabrina al momento della morte di Maurizio si trovava all’estero, ma avendo saputo quanto accaduto, ha preso subito il primo aereo ed è volata in Italia.

Sabrina Ferilli, lo strano silenzio dopo la morte di Maurizio Costanzo

Sabrina Ferilli, nel momento in cui Maurizio Costanzo è deceduto non si trovava in Italia. Eppure, la grande amica di Maria De Filippi, che non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica dopo la morte del conduttore e giornalista, pare che abbia deciso di prendere il primo aereo e tornare subito in Italia. Tuttavia, non si è vista alla camera ardente del conduttore.

Al momento della morte del conduttore, l’attrice si trovava in Giappone

Pare che Sabrina si trovasse a Tokyo, in Giappone fino a poche ore fa. Poi, su Instagram il post pubblicato dall’attrice, facendo intendere di essere di rientro in Italia. In realtà va detto che non è certo che Sabrina abbia deciso di fare ritorno dopo quanto accaduto, o se il suo rientro in Italia effettivamente era previsto per ieri. La stessa Ferilli non ha dato dettagli su questa questione.

Ritorno in Italia, Sabrina non ha pubblicato alcun post su Instagram

Prima possibile, comunque, in un modo o nell’altro, Sabrina raggiungerà la sua amica e potrà darle tutto il sostegno e l’affetto che potrà darle. Il fatto che non abbia rilasciato alcuna dichiarazione non dovrebbe comunque stupire più di tanto, visto che abbiamo imparato a conoscere Maria in questi anni e sappiamo bene che è una donna molto riservata. Sabrina avrà voluto soltanto rispettare il dolore e la riservatezza della sua amica.