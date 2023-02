Maria De Filippi, le chiedono un selfie nella camera ardente di Maurizio Costanzo, sul web esplode la polemica

0 SHARES Condividi Tweet

Gente accorsa in Campidoglio per l’ultimo saluto a Costanzo, ma anche per fare un selfie con Maria De Filippi. La conduttrice non si tira indietro, sui social scoppia la protesta.

In questi ultimi due giorni è stata allestita al Campidoglio, la camera ardente per dare l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Tantissimi i colleghi ed amici che hanno voluto dare l’ultimo saluto al grande conduttore e giornalista. Tanta gente comune è accorsa per commemorare Maurizio. Ad ogni modo, qualcuno molto probabilmente è andato anche solo per curiosità e per fare un selfie con Maria De Filippi. Avete capito bene, sui social stanno circolando delle immagini che stanno facendo parecchio discutere.

Camera ardente di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi saluta tutti coloro che sono accorsi per dare l’ultimo saluto al marito

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, in queste ore sui social sono apparse delle immagini che hanno davvero lasciato l’amaro in bocca. Nello specifico, parliamo di una foto in cui si vede una persona che avrebbe colto l’occasione per dare l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo e chiedere un selfie a Maria De Filippi. Incredibilmente, la conduttrice non si è sottratta a questa richiesta risultata davvero fuori luogo visto il momento, ed ha fatto un selfie con la signora.

Due persone le chiedono un selfie e Maria lo concede

Ovviamente, se da una parte Maria ha acconsentito per evitare se potessero nascere delle polemiche in quel contesto, sui social è praticamente scoppiato il caos. Tantissimi utenti hanno condannato il gesto della signora che è andata a chiedere il selfie a Maria in un momento così particolare e di grande dolore. “Lei una signora”, parlando di Maria. Ed ancora “Quello andava sbattuto fuori”, ha scritto un altro utente, visto che la signora non è stata l’unica ma anche un uomo si sarebbe avvicinato a Maria chiedendo un selfie.

Sui social scoppia la polemica

“In Italia non si ha nemmeno un minimo di rispetto per chi è morto, ma nel compenso si fa tanto i fighi per un selfie ai parenti del morto. Lei una gran donna ma lui è proprio cafone, irrispettoso per la famiglia”. Questo ancora un altro commento arrivato sotto alla foto incriminata. Insomma, sui social è scoppiata una vera e propria polemica contro queste persone che hanno dimostrato soltanto insensibilità nel chiedere un selfie a Maria, con la bara del marito alle spalle.