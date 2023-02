Una voce per San Marino, sui social è caos per l’imitazione di Adriano Celentano

0 SHARES Condividi Tweet

La manifestazione Una voce per San Marino finisce nel caos. Sui social scoppia la polemica per l’imitazione di Adriano Celentano.

Nella giornata di ieri è andata in scena “Una voce per San Marino”, ma pare che sui social soprattutto sia scoppiato un vero e proprio caos. A quanto pare, il popolo del web si è ribellato per l‘imitazione di Adriano Celentano che non ha affatto convinto. Sui social in molti hanno criticato l’imitazione e la gag che a quanto pare non è proprio riuscita. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Una voce per San Marino, sui social scoppia il caos

Ieri, sabato 25 febbraio 2023 è andata in scena Una voce per San Marino e pare che sui social sia scoppiato un gran caos, dopo che è andata in onda una imitazione di Adriano Celentano. Sembra che ad un certo punto della serata, l‘esibizione dei cantanti sia stata interrotta e sia andata in scena una gag che però non è riuscita nel suo intento, ovvero divertire il pubblico.

Jonathan Kashanian si collega con Adriano Celentano (finto), il web non gradisce

Jonathan Kashanian, che è stato il conduttore di questa rassegna, si è collegato con Adriano Celentano, che ovviamente non era lui in persona, ma un imitatore. Subito qualcosa non ha convinto e non parliamo della voce che effettivamente era molto simile a quella di Celentano, ma ciò che ha fatto storcere il naso è stato il contenuto della gag. Per fortuna non si è trattato di una gag volgare o scandalosa, ma il pubblico non ha comunque gradito perchè non c’è stato nulla di interessante in questa scena che avrebbe dovuto divertire ma non lo ha fatto. Questa imitazione di Celentano è stata per così dire priva di ritmo.

La gag non convince

Sui social in molti hanno criticato e diversi sono stati i cinguettii su Twitter. La manifestazione è andata in scena proprio al Teatro Nuovo di Dogana di San Marino e trasmesso su San Marino RTV alle ore 21.00.Ad ogni modo, l’evento è stato anche visibile in streaming sul sito della Tv, ed ancora su Tivùsat al Canale 93, sul digitale terrestre al Canale 831 e su Sky al canale 520.