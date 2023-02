Tale e quale, Malgioglio stronca Pretelli, il pubblico si rivolta, caos in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Tale e quale, Cristiano Malgioglio stronca Pierpaolo Pretelli e la sua esibizione. I truccatori toppano, il pubblico fischia.

Nella serata di ieri sabato il 25 febbraio 2023, è andata in onda una nuova puntata di Tale e quale Sanremo. Ovviamente trattandosi di una puntata registrata, non è stato fatto alcun cenno alla morte di Maurizio Costanzo, anche se prima dell’inizio della trasmissione Carlo Conti è intervenuto con un video messaggio proprio per spiegare ciò e dare un abbraccio virtuale a Maria De Filippi ed a tutta la famiglia del compianto giornalista. Ad ogni modo, durante la puntata non sono mancati i momenti di forte tensione. Uno di questi è stato quello in cui Cristiano Malgioglio, da sempre piuttosto critico nei confronti dei concorrenti, ha letteralmente stroncato Pierpaolo Pretelli. Il pubblico però non ha gradito ed ha iniziato a fischiare contro il giudice.

Tale e quale Sanremo, Pierpaolo Pretelli deve interpretare Gigi D’Alessio ma il suo aspetto toppa

Nel corso della serata di ieri sabato 25 febbraio 2023, è andata in onda una nuova puntata di Tale e quale Sanremo. Nel corso del programma di Rai 1 si è esibito Pierpaolo Pretelli l’ex velino di Striscia la notizia che ha interpretato Gigi D’Alessio con il brano Non dirgli mai. Ad ogni modo, prima ancora dell’esibizione pare che sia saltato all’occhio il fatto che il suo aspetto non fosse per nulla simile a quello di Gigi.

L’ironia di Giorgio Panariello

Prima critica, dunque, per i truccatori del programma che in questo caso hanno purtroppo toppato. Il primo a fare ironia è stato Giorgio Panariello il quale ha dato a Petrelli del Frankenstein. Il viso dell’ex Velino è stato parecchio pompato ed anche molti telespettatori hanno notato questa non somiglianza con Gigi D’Alessio.

Cristiano Malgioglio stronca Pierpaolo e il pubblico lo fischia

Per quanto riguarda invece l’aspetto del canto, l’ex velino sembra aver convinto tutti i giurati tranne uno ovvero Cristiano Malgioglio. Anche il pubblico sostanzialmente ha applaudito Pierpaolo apprezzando la sua esibizione. L’unico che ha stroncato il fidanzato di Giulia Salemi è stato proprio Cristiano .“Non c’entravi nulla con D’Alessio, sei stato un D’Alessio frastornato”, ha detto il giudice che è stato immediatamente fischiato. “Allora non posso più dire nulla”, ha aggiunto il paroliere siciliano che poi ha aggiunto “Ha cantato bene, ma di D’Alessio non aveva la passionalità“. In realtà anche sui social in molti si sono divisi sulle esibizione di Pierpaolo Pretelli.