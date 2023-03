I Soliti Ignoti, Amadeus resta spiazzato dai concorrenti, poi trova le parole giuste

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata de I Soliti Ignoti andata in onda ieri i concorrenti hanno perso l’occasione di portare a casa una grossa cifra di denaro.

Una puntata davvero incredibile de I soliti Ignoti è andata in onda nella serata di ieri, martedì 28 febbraio 2023, nel corso della quale per poco i concorrenti non hanno vinto una grossa cifra di denaro. Ma vediamo nello specifico che cosa è successo.

Incredibile puntata de I soliti ignoti

Giorno dopo giorno va in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento con I Soliti Ignoti ovvero il programma condotto da Amadeus al quale molte persone scelgono di partecipare nella speranza di poter vincere dei soldi da portare a casa. Quella andata ieri in onda è stata una puntata davvero tanto speciale nel corso della quale i concorrenti Adriana e Salvatore, provenienti da Dipignano in provincia di Cosenza, hanno rischiato di portare a casa tanti soldi. La coppia infatti è riuscita ad indovinare tutti i mestieri degli ignoti presenti riuscendo a totalizzare un montepremi finale di 250.000 euro. Nonostante la fortuna ottenuta fino a quel momento e la bravura dimostrata la coppia di concorrenti ha comunque deciso di rinunciare alla possibilità di raddoppiare il montepremi e portare a casa ben 500 mila euro.

L’errore commesso e la grossa perdita

Alla fine Salvatore e Adriana hanno provato a vincere 100.000 euro senza però riuscirci. Al momento di indovinare il parente misterioso infatti hanno commesso l’errore di indicare l’ignoto sbagliato. I due infatti hanno indicato come sorella dell’ignoto il concorrente numero 2 ma la risposta esatta era il numero 6. Davvero incredibile è inoltre il fatto che Salvatore era riuscito ad intuire la risposta esatta ma ha lasciato che la moglie potesse dare la sua risposta definitiva. Una scelta che è costata loro ben 100 mila euro. Nonostante la perdita però i due hanno ottenuto i complimenti del conduttore Amadeus che proprio alla fine della puntata ha dichiarato “Adriana e Salvatore, comunque, quando torneranno a casa riceveranno sicuramente tanti applausi perché sono stati molto bravi”.

L’attrice Denise Tantucci ospite de I soliti ignoti

Ospite speciale della puntata nelle vesti di ignoto l’attrice Denise Tantucci grande protagonista di due serie televisive di grande successo ovvero Un medico in famiglia e Braccialetti Rossi. Anche in questo caso i concorrenti sono riusciti ad indovinare la sua identità legata alla laurea in fisica. L’attrice inoltre ha colto l’occasione per promuovere la nuova serie di cui è protagonista ed intitolata “Sei donne-Il mistero di Leila” in onda su Rai 1 proprio a partire da ieri 28 febbraio.