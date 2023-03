La vita in diretta, Alberto Matano gela l’ospite: “Non so di che si tratta”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano ospita Vanessa Gravina a La vita in diretta e fa una confessione. “Non so la storia”, ha detto il conduttore che ha lasciato tutti senza parole.

Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata de La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano. Il conduttore ha ospitato in studio Vanessa Gravina, l’attrice che interpreta la celebre Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, nella fiction di Rai 1. E’ stato durante la chiacchierata con l’attrice che Matano ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Ma cosa ha rivelato?

La vita in diretta, Alberto Matano ospita una delle protagoniste de Il paradiso delle signore

Nel corso della puntata di ieri de La vita in diretta, martedì 28 febbraio Matano come sempre ha ospitato diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo. Uno tra tutti Vanessa Gravina, l’attrice che nella soap di Rai 1 di grande successo, interpreta la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. E’ stato durante la chiacchierata con l’attrice che Matano ha fatto confessione.

Matano fa una confessione proprio sulla fiction di Rai 1

Il conduttore avrebbe ammesso che nonostante segue le dinamiche de Il Paradiso delle signore, ma solo quando si trova in sala trucco e le tv sono accese proprio sulla soap e di riconoscere la sua voce davvero inconfondibile.“Quando sono al trucco io mentre mi preparo sento voi. Non conosco la storia ma sento questa voce algida”. Queste le parole di Matano che ha fatto scoppiare a ridere l’attrice che ha fatto una precisazione, ovvero che la sua voce in realtà è diversa, perchè più accentuata nella soap.

Il Paradiso delle signore, Matano e la rivelazione inedita

Matano, dunque, ha confessato di non seguire Il Paradiso delle signore e di non conoscere le varie storie e dinamiche, ma ha aggiunto che comunque la madre Cristina è una grande appassionata della soap.

Durante l’intervista a Vanessa, Matano ha aggiunto che l’attrice non è soltanto una delle protagoniste de Il paradiso delle signore, ma anche aggiunto che è una delle attrici principali di uno spettacolo chiamato Testimone di Accusa, che sta andando in scena in tutta Italia e che sta avendo un successo strepitoso.