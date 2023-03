Oggi è un altro giorno, Francesco Oppini “Cosa mi è capitato”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

A Oggi è un altro giorno si torna a parlare del selfie chiesto a Maria De Filippi nella camera ardente del marito defunto e Francesco Oppini fa una rivelazione inedita.

Francesco Oppini è una delle presenze fisse ormai, di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone e che va in onda tutti i giorni su Rai 1. Nel corso della puntata di ieri, a Oggi è un altro giorno si è parlato inevitabilmente di Maurizio Costanzo, visto che il giorno prima si erano svolti i funerali del compianto conduttore e giornalista. Ebbene, proprio lui il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini è intervenuto ed ha espresso il suo punto di vista in modo piuttosto duro ed animato. Ma per quale motivo? Cosa ha dichiarato Francesco?

Oggi è un altro giorno, i funerali di Maurizio Costanzo

Nel corso della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno si è parlato ancora di Maurizio Costanzo e si è commentato quanto accaduto durante i funerali del compianto conduttore e giornalista scomparso lo scorso 24 febbraio 2023. Molti noti personaggi del mondo dello spettacolo, sia di casa Rai che Mediaset, sono intervenuti per dare l’ultimo saluto al conduttore e per stare vicino a Maria De Filippi ed a tutta la famiglia di Maurizio.

Il selfie chiesto a Maria alla camera ardente, Francesco Oppini fa una rivelazione inedita

Si è tornati anche a parlare del selfie chiesto a Maria nella camera ardente del marito defunto, un gesto che ha davvero lasciato tutti senza parole e che è stato condannato da tutta Italia. Ad un certo punto, Francesco Oppini ha fatto una confessione, ovvero il fatto che in passato durante dei funerali, qualcuno si sarebbe avvicinato a lui, ma anche ai suoi genitori, per chiedere una foto. “E’ capitato anche ai miei e a me”, ha confessato Francesco. Quest’ultimo però ha confessato di aver avuto una reazione diversa da quella di Maria De Filippi che come ben sappiamo ha acconsentito nonostante il momento difficile e di grande dolore.

Francesco commenta la reazione di Maria

“No, io non ho avuto il suo controllo“, ha detto Francesco. Quest’ultimo ha poi commentato la reazione di Maria. “La signorilità di una donna profondamente intelligente che va oltre queste cose cercando di non far provare imbarazzo a chi con questi atteggiamenti è e fa qualcosa di veramente indelicato, ripugnante e senza rispetto.”