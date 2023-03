Pomeriggio 5, Barbara D’Urso lascia tutti senza parole “Cercano di mandarmi negatività”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 ha fatto una confessione dicendo “Cercano di mandarmi negatività”.

Barbara D’Urso nella giornata di ieri ha condotto una nuova puntata di Pomeriggio 5, dove come sempre ha affrontato diversi fatti di cronaca, quelli più importanti del nostro paese. Nella seconda parte della puntata, ha poi parlato di Maurizio Costanzo, che come tutti sappiamo è venuto a mancare lo scorso venerdì 24 febbraio. Tanti gli ospiti presenti in puntata, al fianco di Barbara, personaggi che hanno lavorato al fianco di Maurizio. Tra questi Massimo Lopez, che per tanti anni ha lavorato insieme al giornalista e conduttore. Nel corso della puntata ha svelato diversi aneddoti.

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ha ricordato ancora Maurizio Costanzo con Massimo Lopez

Barbara D’Urso anche nella giornata di ieri ha voluto ricordare Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore morto lo scorso 24 febbraio. In studio presenti diversi ospiti tra cui Massimo Lopez, che per diversi anni ha lavorato al fianco di Maurizio a Buona Domenica. Il comico e attore ha svelato diversi aneddoti sul compianto giornalista. Poi, ha approfittato di questo momento per dare dei consigli ai telespettatori.

La confessione di Barbara “Cercano di mandarmi negatività”

“Se tu tratti bene una persona che incontri per strada…Questa persona tornerà a casa più positiva…E sarà a sua volta più gentile con il prossimo…Viceversa si avrà invece negatività…”. Queste le parole dichiarate da Massimo. La conduttrice però, ad un certo punto non ha potuto che dare ragione al suo ospite, aggiungendo poi che nel momento in cui personalmente le hanno cercato di mandare negatività ha risposto con positività.“Quando io sento cose negative…A volte ci sono delle cose negative che cercano di mandarmi io rispondo sempre con la positività perchè penso che le persone cattive, così arrabbiate, in fondo abbiano bisogno di un lancio di luce…”. Queste le parole di Barbara D’Urso.

L’aneddoto di Barbara su Maurizio

Parlando di Maurizio Costanzo, poi, Barbara ha mandato in onda una clip in cui Costanzo anni fa le faceva dei complimenti perchè con Domenica live, lei aveva fatto dei risultati migliori rispetto alla passata edizione di Domenica in, dove Costanzo era stato uno degli autori.“Capite la grandezza? Per un anno siamo stati contro la domenica, anche se non se lo ricorda nessuno…E capitava che nella guerra degli ascolti io vincessi…Lui è venuto da me a dire che l’ho fatto nero…Un grandissimo…”.