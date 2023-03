Belve, Massimo Giletti senza freni: “So chi mi ha fatto fuori dalla Rai”

0 SHARES Condividi Tweet

Massimo Giletti si è raccontato a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. Poi la confessione su chi è stato a volerlo fuori dalla Rai.

Massimo Giletti, grande conduttore di casa Rai si è raccontato nel salotto di Belve, il programma condotto da Francesca Fialdini. Il conduttore ha parlato di tanti argomenti, tra cui il doloroso addio alla Rai ed il passaggio a Mediaset che poi è sfumato. Ma non è finito qui, visto che poi GIletti ha anche parlato dei tanti errori commessi con le donne. Ad un certo punto pare che il conduttore si sia anche lasciato andare alla commozione e sia letteralmente scoppiato a piangere. Vediamo nel dettaglio che cosa ha dichiarato il conduttore di Non è l’Arena.

Massimo Giletti si racconta a Belve, nel salotto di Francesca Fagnani

Massimo Giletti è stato ospite nella puntata di Belve, il programma di Francesca Fialdini che è andato in onda proprio ieri sera. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Massimo ha parlato di tanti aspetti legati alla sua vita privata e alla sua carriera. «Non dimenticherò mai quello che Fiorello ha fatto per me. Chi mi ha fatto fuori? Certo che lo so». Queste le parole dichiarate da Massimo parlando del suo doloroso addio alla Rai, e del passaggio a Mediaset che poi non si è concretizzato.

Giletti e le parole sul suo passato in Rai

Nel salotto di Belve, poi, Giletti si è raccontato e lo ha fatto senza alcuna maschera.«Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone». Queste le parole dichiarate da Giletti nel salotto di Francesca Fagnani, nel corso della puntata di Belve che è andata in onda ieri sera come sempre alle ore 21.20 su Rai 2.

La risposta di Giletti alla domanda “scomoda” della Fagnani

La conduttrice ad un certo punto gli avrebbe chiesto cosa dovrebbe fare, secondo lui, la Rai per poterlo convincere a tornare. La risposta di Giletti è stata piuttosto importante e significativa. “Il denaro non è mai stato importante, l’importante è la liberta. Essere liberi è la cosa fondamentale”, ha aggiunto ancora il conduttore. La Fagnani gli avrebbe ricordato che lui stesso aveva parlato di un mandante politico tempo fa. A quel punto Giletti avrebbe replicato dicendo «Il mandante è politico, non ho la certezza ma posso avere delle intuizioni (…) So benissimo chi è ma non voglio dirlo».

Giletti e la confessione sulla sua vita privata

Non solo carriera, ma anche vita privata. Giletti ha infatti parlato della sua sfera privata e la Fagnani avrebbe cercato di parlare di un amore che Giletti avrebbe tenuto nascosto per 10 anni. A quel punto però, il conduttore è apparso parecchio in difficoltà ed avrebbe cercato di cambiare argomento. Poi, Giletti ha ammesso di essere stato parecchio disonesto con le donne.