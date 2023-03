Oggi è un altro giorno, Giovanna Civitillo senza freni: “So che mi invidiano, ecco si meritano queste persone”

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanna Civitillo è stata ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella giornata di ieri. L’ex ballerina e moglie di Amadeus, reduce da un grande successo ottenuto al Festival di Sanremo, ha chiacchierato a lungo con la conduttrice e di certo non ha potuto nascondere il suo amore per il conduttore, il cui vero nome è Amedeo Rita Sebastiani che dura da circa 20 anni. Ma cosa ha riferito nello specifico Giovanna?

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus nella giornata di ieri è stata ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Nel corso della chiacchierata, l’ex ballerina non ha nascosto il suo amore nei confronti del conduttore il cui nome è Amedeo Rita Sebastiani, che va avanti da oltre 20 anni. Giovanna ha raccontato che ancora dpo tanto tempo i due si dedicano tante attenzioni e sono molto innamorati l’uno dell’altro.

Giovanna racconta come è nato l’amore con Amadeus

Ad un certo punto, poi, la Civitillo parlando del marito ha voluto sottolineare il fatto che di certo Amadeus è diverso dal conduttore serio che siamo soliti vedere a I soliti ignoti. “Lui ha un ironia pazzesca la sua forza è che non si prende mai sul serio, si diverte proprio a fare il suo lavoro è una grande passione”. Serena Bortone ha intervistato così Giovanna e quest’ultima si è lasciata andare a tante confidenze sulla relazione con Amadeus. Pare che sia stata la figlia di Amadeus, Alice, nata da una precedente relazione di Amadeus ad aver intuito questa simpatia tra Giovanna ed il padre e spingerlo proprio tra le sue braccia.

Giovanna sull’invidia e la cattiveria della gente

Poi la dichiarazione di Giovanna sull’invidia e la cattiveria della gente.“Se percepisco l’invidia? Sì, però mi scivola tutto addosso, ho indossato un impermeabile. Come me ne accorgo? Mi arriva, me lo fanno sapere, perché io mi impongo di non leggere nulla di haters, cattiverie, tutta questa gente che non merita neanche di essere nominata.”