Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli spiazza tutti: “Ecco perchè dormiamo in stanze separate”

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, l’opinionista del Gf vip torna a parlare del vero motivo delle stanze separate.

Sonia Bruganelli in questi giorni è tornata a parlare della sua partecipazione al Grande fratello vip come opinionista e sembra che sia stata piuttosto chiara. La Bruganelli ha fatto sapere che questo sarà il suo ultimo anno al Gf vip e che il prossimo anno non sarà l’opinionista del reality. Di questo e tanto altro ne ha parlato la stessa Sonia nel corso di un’intervista che ha rilasciato sull’ultimo settimanale del settimanale Tv sorrisi e canzoni. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio la moglie di Paolo Bonolis?

Sonia Bruganelli e l’intervista interessante a Tv sorrisi e canzoni

Sonia Bruganelli in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv sorrisi e canzoni, ammettendo di essere ormai sempre sintonizzata con il canale 55, dove segue il Gf vip proprio per essere sempre aggiornata. La moglie di Paolo Bonolis nel corso dell’intervista ha ammesso di seguire sempre il reality e che anche la figlia Silvia è molto appassionata del reality.

L’opinionista del Grande fratello vip torna a fare ironia sul dormire in camere separate con Paolo

“La verità è che con Paolo abbiamo stanze separate perchè lui non vuole più sentire il GF Vip”. Queste le parole di Sonia che è tornato a parlare del fatto che Sonia e Paolo da un pò di tempo dormono in due stanze separate, facendo ovviamente dell’ironia visto che di questo argomento se ne è tanto parlato. Ad ogni modo, parlando di questo secondo anno al reality, la stessa Sonia ha fatto sapere di aver vissuto questa esperienza con più leggerezza ed in modo più rilassato.

Ultimo anno al Gf vip, Sonia conferma che non ci sarà il prossimo anno

Poi, della sua collega Orietta Berti, Sonia ha detto di trovarsi molto bene con lei ed ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina a chi lo scorso anno vestiva i panni dell’opinionista. Come già anticipato, poi, Sonia ha ammesso che il prossimo anno non sarà presente al Gf. “Credo sia il turno dei giovani”, ha detto Sonia.“Spero che alcune elle ragazze uscite dal GF, come Giulia Salemi e Soleil Sorge, abbiano questa possibilità”, ha detto poi la Bruganelli.