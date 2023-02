Sonia Bruganelli lascia il Grande fratello vip e spiega il perchè

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis lascia il Grande fratello vip. Adesso è ufficiale, non c’è spazio per i ripensamenti. Ecco le motivazioni.

Sonia Bruganelli, da due anni opinionista del Grande fratello vip avrebbe deciso di lasciare il reality e pare che in qualche modo abbia anche svelato i motivi. Sembra proprio che la moglie di Paolo Bonolis questa volta sia decisa a lasciare questo ruolo, e non come lo scorso anno che in prima battuta aveva detto la stessa cosa e poi a pochi mesi dal ritorno in tv è stata riconfermata. Ma vediamo nel dettaglio che cosa ha riferito la Bruganelli.

Sonia Bruganelli lascia il Grande fratello vip, lo ha deciso proprio in questi giorni

Sonia Bruganelli ha deciso. La moglie di Paolo Bonolis il prossimo anno non farà più parte della squadra del Grande fratello vip. E’ stata proprio lei a dichiararlo nel corso di un’intervista che ha concesso a Tv sorrisi e canzoni. Così come abbiamo anticipato, proprio lo scorso anno aveva detto proprio le stesse cose, salvo poi accettare l’offerta del reality di Canale 5 per il secondo anno successivo. Questa volta però la Bruganelli sarebbe più che decisa.

Le motivazioni di Sonia

“Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune ragazze uscite dal GF, come Soleil Sorge e Giulia Salemi, abbiano questa possibilità. Per loro è un mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione”. Queste le parole di Sonia che da una parte ha confermato di lasciare il posto da opinionista e poi ha anche lanciato un appello nella speranza che a prendere il suo posto sia o Soleil o Giulia.

Capitolo Avanti un altro, il programma chiuderà i battenti?

Nel corso dell’intervista, poi la stessa Bruganelli ha parlato della trasmissione del marito. Parliamo di Avanti un altro. Il giornalista avrebbe chiesto alla donna se è vero che il popolare quiz show chiuderà. “No, non se ne è mai neppure parlato“, ha detto Sonia smentendo così quanto detto un pò di tempo fa da Marco Salvati. Quest’ultimo, che è l’autore del programma in questione ha raccontato pochi giorni fa che il programma dal prossimo anno chiuderà definitivamente i battenti.