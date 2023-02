Pomeriggio Cinque, Claudio Lippi un fiume in piena, la D’Urso: “Ora basta, smettila”

0 SHARES Condividi Tweet

Pomeriggio Cinque, Claudio Lippi ospite della puntata di ieri. Il conduttore un fiume in piena su Barbara, la conduttrice in imbarazzo.

Barbara D’Urso nella giornata di ieri ha voluto dedicare la puntata di Pomeriggio 5 a Maurizio Costanzo, il giornalista che purtroppo è scomparso lo scorso venerdì 24 febbraio all’età di 84 anni. Tra i tanti ospiti che Barbara ha chiamato in studio per ricordare il grande Maurizio, anche Claudio Lippi che oltre ad essere un grande amico di Costanzo è stato anche un suo grande collaboratore. Nel momento in cui Lippi ha preso la parola, con le sue dichiarazioni ha lasciato tutti senza parole. Ma cosa ha riferito il noto Claudio Lippi?

Barbara D’Urso dedica la puntata di Pomeriggio 5 a Maurizio Costanzo

Barbara D’Urso ancora una volta, nel corso della sua puntata di Pomeriggio 5 ha voluto dedicare l’intera trasmissione a Maurizio Costanzo, proprio nella giornata in cui si sono celebrati i funerali del grande conduttore e giornalista di tutti i tempi. Tanti gli ospiti intervenuti in puntata per ricordare il marito di Maria De Filippi e tra questi Claudio Lippi.

Le parole di Lippi “Erede di Costanzo”

Nel momento in cui quest’ultimo ha preso la parola, con le sue dichiarazioni ha lasciato tutti davvero senza parole. Lippi avrebbe sostenuto che a suo modo di vedere, Barbara è proprio l’erede naturale di Costanzo.“E’ stato un grande uomo, che ha usato la tv per sdoganare argomenti in tempio difficili…E tu ne sei l’erede…”. Queste le parole di Lippi che di certo ha lasciato tutti senza parole. “Al di là del gossip nauseabondo che hai fatto con grande attività cerebrale…Tu hai una caratteristica, che avevo già visto ai tempi di TeleMilano58…Maurizio è entrato nella casa della gente parlando come nessuno aveva parlato prima…E tu ne segui le orme…”. Questo ancora quanto ribadito da Lippi che ovviamente ha messo un pò in imbarazzo la presentatrice.

La replica di Barbara

“Grazie Claudio basta…Ti prego perchè poi mi metti in imbarazzo…Mi hai lasciata impietrita…”. Questa la risposta di Barbara, la quale ha ribadito ancora una volta di aver tanto imparato da Maurizio. “Ho assorbito come una spugna, ho osservato e capito”.