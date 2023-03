Maurizio Costanzo, Marta Flavi pubblica la foto del loro matrimonio per l’ultimo saluto, il web la massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo, sui social innumerevoli messaggi di cordoglio. Marta Flavi saluta l’ex marito pubblicando una foto particolare.

Maurizio Costanzo ci ha lasciato da pochi giorni, eppure non si fa altro che parlare di lui e della sua scomparsa improvvisa. Sono stati davvero in tanti a voler dare l’ultimo saluto a Maurizio, amici, colleghi e semplici fan. Tra i tanti messaggi apparsi sui social, però, sembra che uno abbia catturato l’attenzione del web e finito poi al centro delle polemiche. Parliamo della foto che Marta Flavi, ex moglie di Costanzo, ha scelto per dare il suo addio a Costanzo, sui social. Ma di che foto parliamo?

Maurizio Costanzo, i tanti messaggi di affetto sui social tra questi quello di Marta Flavi

Maurizio Costanzo è venuto a mancare lo scorso venerdì 24 febbraio 2023 ed ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di tutti noi, ma soprattutto nella vita di tutti coloro i quali hanno avuto modo di conoscerlo, di lavorare con lui. Tanti, tantissimi i messaggi pubblicati sui social e tra questi sembra che non sia passato inosservato il post pubblicato da un’ex moglie di Costanzo. Stiamo parlando di Marta Flavi, la quale per salutare Costanzo ha postato una foto che li ritrae nel giorno del loro matrimonio.

L’ex moglie di Costanzo pubblica una loro foto nel giorno delle loro nozze

Sotto al post la scritta “Sono ancora sgomenta.. buon viaggio Maurizio”. Tantissimi i commenti che poi sono arrivati sotto al post in questione. Molti utenti hanno criticato la scelta della foto in questione, ovvero del giorno delle nozze tra la Flavi e Maurizio avvenute nel 1989. Il loro matrimonio è durato solo un anno.

Critiche per la Flavi, ma c’è anche chi la difende

Sempre la Flavi, dopo aver appreso la notizia della morte di Maurizio aveva fatto sapere di aver deciso di non presenziare al funerale. “Sarebbe poco elegante”, avrebbe aggiunto la conduttrice.“È stata pur sempre anche se per poco sua moglie e non ci vedo nulla di male che lei ha deciso di mettere la foto del matrimonio“, ha scritto un utente che ha voluto prendere le sue difese. “Il fatto che si siano lasciati non dà diritto a nessuno di giudicarla”. Queste ancora le sue parole.“È stata la moglie ed anche lei ha tutti i diritti di esternare il proprio dolore con la modalità che ritiene più idonea”, ha scritto ancora un altro utente che ha difeso la conduttrice.