Mattino 5, un ospite fa piangere Federica Panicucci, interviene Silvana Giacobini

Federica Panicucci durante intervento di Roberto Cenci a Mattino 5 rimane senza parole dopo la rivelazione del regista.

Federica Panicucci come sempre è tornata in onda con una nuova puntata del suo programma Mattino 5. Nella giornata di ieri, la conduttrice ha parlato inevitabilmente della morte di Maurizio Costanzo ed ha avuto modo di poter parlare con diversi ospiti che hanno voluto ricordarlo. Sono intervenuti diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo che in tutti questi anni hanno avuto modo di conoscere e di lavorare con lui, uno tra tutti Roberto Cenci. Proprio quest’ultimo si è lasciato andare ad una rivelazione che ha fatto tanto emozionare Federica.

Federica Panicucci a Mattino 5 torna a parlare della morte di Maurizio Costanzo

A Mattino 5 nella puntata di ieri, Federica Panicucci ha parlato ancora una volta della morte di Maurizio Costanzo. La conduttrice ha voluto ricordare Costanzo con diversi importanti artisti del mondo dello spettacolo. Uno tra tutti è intervenuto Roberto Cenci, il quale ad un certo punto ha fatto una rivelazione che ha lasciato senza parole la stessa conduttrice.

Roberto Cenci fa una rivelazione inaspettata su Federica

“Posso dire una cosa? Tu sei qua e conduci questa bella trasmissione…Maurizio ti voleva molto bene…Io me lo ricordo…Sei stata tante volte al Maurizio Costanzo Show e a Buona Domenica…Credo ti volesse molto bene…”. Queste le parole di Cenci che ha lasciato di stucco la conduttrice di Mattino 5 che non è riuscita a trattenere le lacrime. “Grazie davvero”, ha detto Federica. A quel punto è intervenuta Silvana Giacobini la quale ha sostenuto che fosse più che normale la commozione della conduttrice.

La conduttrice non trattiene le lacrime e ringrazia il regista

“Ti commuovi perchè è giusto così…E’ l’affetto di sempre…Sai manca a tutti gli italiani…A noi sembra che manchi un parente stretto per quanto lo abbiamo seguito negli anni…”. Queste le parole della giornalista. Federica, dopo essersi asciugata le lacrime, ha poi dato la parola ad un altro ospite. Federica ha voluto comunque mandare un abbraccio anche a Maria, che sta vivendo dei giorni davvero molto difficili.“Ovviamente il nostro pensiero va a Maria De Filippi, all’amore di una vita intera…”, ha aggiunto Federica.