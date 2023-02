Anna Pettinelli umilia Antonella Fiordelisi “Basso livello”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Fiordelisi, la clamorosa accusa di Anna Pettinelli dopo la puntata di ieri del Grande fratello vip.

Antonella Fiordelisi è sicuramente una delle protagoniste di questa edizione del Grande fratello vip. La giovane è stata fino a ieri sera sotto i riflettori ed una delle protagoniste della puntata, per via della sua storia con Edoardo Donnamaria. La puntata di ieri del Gf è stata davvero molto pesante per Antonella ma per la coppia in generale.

Antonella Fiordelisi protagonista della puntata di ieri del Grande fratello vip

Proprio la puntata di ieri è stata davvero molto difficile per la giovane modella, la quale ha visto delle immagini davvero poco carine per lei, in cui il fidanzato si scambia degli atteggiamenti molto affettuosi con Nicole Murgia che è stata comunque eliminata. Inoltre, proprio Edoardo in puntata avrebbe confessato ad Antonella di aver “toccato” il seno della Murgia nel Van, anche se si parla anche di un bacio di cui però al momento non se ne è parlato in puntata. Ad ogni modo, Antonella ha trascorso l’intera puntata in lacrime e nonostante questo in molti l’hanno accusata di recitare. A sostenere questa tesi, anche Anna Pettinelli. Ma cosa ha riferito quest’ultima?

Orietta Berti contro Antonella

La puntata di ieri del Grande fratello vip ha visto come protagonista proprio lei, Antonella Fiordelisi. Per lei non è stata di certo una puntata facile, per via di quanto accaduto con il fidanzato Edoardo Donnamaria. Ad ogni modo, la modella ha trascorso l’intera puntata a piangere e disperarsi. CIò nonostante, è stata anche accusata di essere un’attrice e di recitare. Ad accusarla in studio lei, Orietta Berti che da mesi non nasconde la sua antipatia nei confronti di Antonella, sostenendo che lei esagera sempre le sue reazioni.

Anche Anna Pettinelli si scaglia contro la Fiordelisi

A puntare il dito contro Antonella anche Anna Pettinelli, la speaker radiofonica ed ex giudice di Amici 21.“Piangere senza lacrime. Lo fanno nelle fiction di basso livello e al GF Vip. Pessimi attori, copione scadente”. Queste le parole scritte da Anna Pettinelli su Twitter che ha così commentato le vicende della serata. La donna non si è assolutamente risparmiata su Antonella e su Edoardo.