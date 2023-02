Gf vip, Luca Onestini di nuovo al veleno contro gli autori: “Con noi fanno quello che vogliono”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Onestini ormai esperto di reality, torna ad attaccare gli autori del Grande fratello vip. Cosa è accaduto nella puntata di ieri?

Il Grande fratello vip continua il suo grande successo, in attesa della puntata finale che andrà in onda i primi di aprile. L’ultima puntata è andata in onda proprio ieri, lunedì 27 febbraio ed è stata sicuramente particolarmente dura soprattutto per concorrenti. I protagonisti di questa puntata sono stati Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi. Durante la puntata andata in onda lunedì 27 febbraio è praticamente accaduto di tutto. Ad ogni modo, Luca Onestini sembra sia tornato a parlare, lanciando nuove accuse agli autori. Ma cosa ha detto Luca?

Grande fratello vip, puntata particolare per i Donnalisi

Il Grande fratello vip è andato in onda fino a ieri sera, lunedì 27 febbraio 2023 ed è stata una puntata davvero ricca di colpi di scena. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, è stata una puntata piuttosto dura per Antonella Fiordelisi e per Edoardo Donnamaria, ma un pò per tutti gli altri concorrenti.

Luca Onestini torna a criticare gli autori, cosa è accaduto questa volta?

Ad ogni modo, dopo la puntata Luca Onestini sembra che abbia commentato con i suoi amici, ovvero Oriana Marzoli, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, che cosa è accaduto in puntata. Nello specifico, Luca avrebbe criticato gli autori per i tweet trasmessi in onda. “Ci hanno fatto vedere un tweet che aveva sotto il numero di visualizzazioni, erano poco più di 100. Ci fanno vedere quello che vogliono”. Queste le parole di Luca, che ha notato questa cosa, come un attento osservatore ed ha voluto condividerlo con i suoi amici.

Il gieffino contro i tweet, ecco cosa racconta ai suoi coinquilini

Sui social in molti hanno commentato queste dichiarazioni di Luca, definendolo di certo il più lucido di tutti. Molti però hanno anche sottolineato il fatto che quel tweet fosse dedicato a Nikita, con la quale Luca non va praticamente d’accordo da molto tempo ormai .Insomma, sarà stato un caso che quel tweet fosse indirizzato a Nikita o Luca ha voluto solo condividere la sua considerazione con gli altri coinquilini?