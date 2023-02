Storie Italiane, Marzullo telefona in diretta a Enrica Bonaccorti, grande imbarazzo in studio, interviene Eleonora Daniele

0 SHARES Condividi Tweet

Enrico Bonaccorti in forte imbarazzo. Marzullo telefona in diretta a Storie italiane, ecco cosa è accaduto.

Enrica Bonaccorti in forte imbarazzo durante la sua partecipazione a Storie italiane. Alla conduttrice, in piena diretta nel programma di Eleonora Daniele è arrivata una telefonata e sul suo viso si è letto un certo imbarazzo. Nella puntata di oggi di Storie italiane, il programma di Eleonora Daniele, Enrica Bonaccorti è stata ospite per parlare di Maurizio Costanzo, il giorno dopo i funerali che si sono tenuti nella giornata di ieri presso la Chiesa degli artisti di Roma. Ma chi ha chiamato in diretta la conduttrice?

Enrica Bonaccorti, attimi di imbarazzo a Storie italiane

Enrica Bonaccorti ha vissuto degli attimi di forte imbarazzo nella giornata di oggi, durante la sua ospitata nel programma Storie italiane. La conduttrice è intervenuta per parlare di Maurizio Costanzo, all’indomani dei funerali che si sono svolti nella giornata di ieri lunedì 27 febbraio. Enrica però, ad un certo punto è stata sorpresa da una telefonata inaspettata ed arrivata in diretta. Si è sentito lo squillo del telefono, cosa che non è neppure passata inosservata ai telespettatori a casa.

Eleonora Daniele invita la sua ospite a rispondere al telefono che squilla in diretta

“Questo è un altro documento Rai”, stava dicendo Eleonora, la quale stava commentando un’intervista di Costanzo che era stata mandata in onda proprio da pochi minuti. Ad ogni modo, la Daniele dopo aver sentito lo squillo del telefono si è girata verso la collega, Enrica chiedendole “Va tutto bene? Chi è?”. La Bonaccorti avrebbe replicato dicendo “Sono io, è il mio telefono”. Enrica avrebbe preso il telefono giustificando dicendo di aver dimenticato di spegnerlo prima di fare il suo ingresso in studio. “E’ Marzullo….”, ha detto la Bonaccorti.

A quel punto la Daniele avrebbe detto “Rispondigli, dai rispondi a Gigi, Ci fa piacere, ce lo saluti in diretta”, ha detto la conduttrice Eleonora. Bonaccorti è rimasta un pò in imbarazzo, rispondendo al telefono, dicendo “Ah no, c’è Patrizia in linea”.Guarda che sono in diretta adesso, sono nella trasmissione di Eleonora Daniele”, avrebbe detto la Bonaccorti, avvertendo la persona con cui stava parlando al telefono.

Enrica chiude il telefono, poi la conduttrice scherza con Katia Ricciarelli

Poi la telefonata si sarebbe interrotta, e la conduttrice le avrebbe detto “Ma le hai chiuso il telefono in faccia?“. Enrica ha spiegato “Non ho capito niente di quello che mi ha detto”. Insomma, una gaffe che non è passata inosservata. “Qua questa mattina succedono certe cose. Katia, tu il telefono lo hai spento?“, ha detto poi la conduttrice di Storie italiane, parlando con Katia Ricciarelli. “Mi piace pensare che ora Maurizio sia in pace e che stia preparando un Costanzo Show al quale, prima o poi, parteciperemo tutti”, ha detto la Ricciarelli.