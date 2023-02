Selvaggia Lucarelli al veleno dopo il selfie con Maria davanti alla bara del marito “Ecco cosa avrei fatto io”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli piuttosto dura contro quelle persone che hanno chiesto un selfie a Maria De Filippi davanti la bara del marito.

Sta facendo parecchio discutere quanto accaduto al Campidoglio, nella camera ardente d Maurizio Costanzo allestita nella giornata di sabato. Molti gli amici, colleghi, parenti e fan che hanno voluto dare a Maurizio l’ultimo saluto e Maria De Filippi ha stretto la mano ad ognuno di loro, comportandosi come sempre da gran signora. Purtroppo, a rovinare tutto sono state due persone, un uomo ed una donna, che avvicinandosi a Maria per farle le condoglianze, le hanno pure chiesto un selfie che la conduttrice non ha negato. Sui social è scoppiata una vera bufera contro queste persone che hanno mostrato insensibilità nei confronti di Maria e del defunto. Ad esprimersi, è stata anche Selvaggia Lucarelli che come ben possiamo immaginare è stata molto dura.

Camera ardente chiusa al Campidoglio per Maurizio Costanzo

Si è chiusa ieri, domenica 26 febbraio la camera ardente di Maurizio Costanzo al Campidoglio, a Roma. Sono stati davvero tantissimi vip e persone comuni arrivati per rendere omaggio al grande conduttore e giornalista, che ha davvero fatto la storia della televisione, del giornalismo e dello spettacolo italiano. La moglie, Maria, si è fermata con tante persone intervenute nella sala della Protomoteca per dare l’ultimo saluto a Maurizio.

Selfie con la vedova, Selvaggia Lucarelli dura con il suo commento

Il gesto di due persone però, ha scatenato la rabbia di tanti. Un uomo ed una donna hanno chiesto a Maria un selfie, che la conduttrice non ha negato. A commentare è stata anche Selvaggia Lucarelli la quale ha espresso il suo pensiero senza peli sulla lingua. La giornalista, un pò come tutti, ha trovato questa richiesta davvero fuori luogo e irrispettosa non soltanto per Maria, ma anche per lo stesso Maurizio. “Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto pensiamo, ma penso a Maria De Filippi e all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un valo al primo telefono che vedevo”. Questo il pensiero di Selvaggia.

Anche Sabrina Ferilli commenta quanto accaduto

Anche Sabrina Ferilli ha voluto dire la sua e lo ha fatto commentando il post di Selvaggia. Ecco le sue parole “Minimo… perché se a casa non ti hanno insegnato l’educazione… non credo te la possa insegnare io…. Ma ti farei capire che non si fa”.