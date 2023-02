Selfie chiesto a Maria De Filippi alla camera ardente del marito, cosa è accaduto dopo è agghiacchiante

0 SHARES Condividi Tweet

Selfie chiesto a Maria De Filippi nella camera ardente di Maurizio Costanzo. Un giornalista parla di un retroscena agghiacchiante.

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di quanto accaduto in Campidoglio, alla Camera ardente allestita per Maurizio Costanzo. Ci riferiamo di certo alle due persone che si sono avvicinate a Maria per chiederle un selfie. Un gesto che sicuramente è stato contestato da tutta Italia e non solo. Una donna e poi un uomo, senza provare alcun senso di vergogna si sono avvicinati a Maria, davanti alla bara del suo defunto marito per chiederle una foto. Il gesto è stato condannato ampiamente sui social. Chi ha voluto esprimere la sua opinione e raccontare anche qualcosa di inedito riguardo quanto accaduto è stato il giornalista e scrittore Michele Dalai. Ma cosa ha riferito quest’ultimo?

Selfie chiesto a Maria De Filippi alla camera ardente di Maurizio Costanzo

Sicuramente in questi giorni tutti stanno commentando quanto accaduto alla camera ardente in Campidoglio allestita per dare l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Una donna e poi anche un uomo si sono avvicinati a Maria per chiederle un selfie, che la conduttrice non ha negato, dimostrandosi per l’ennesima volta una signora.

Spunta un retroscena incredibile, un giornalista parla con l’artefice del gesto

Il giornalista e scrittore Michele Dalai ha voluto raccontare qualcosa di inedito e lo ha fatto su Facebook. Quest’ultimo ha rivelato di aver incontrato una di queste persone.“Continua a parlare dell’episodio al telefono tra un ‘voglio morire’, un ‘non mangio più’ e una risata…”. Queste le parole del giornalista, il quale ha anche aggiunto che questa persona avrebbe indossato poi la mascherina chirurgica per evitare di essere riconosciuta, dopo il caos scoppiato sui social e non solo.

Nessun pentimento, la persona pensa a “monetizzare” con questo selfie

“Ha detto che per esempio grazie a un suo amico dirigente delle Poste sa che non deve rispondere a domande di Striscia la Notizia né a quelle delle Iene…”. Questo ancora quanto raccontato dal giornalista in seguito alla discussione avuta con questa persona che adesso si preoccupa delle possibili conseguenze. Ad ogni modo, la persona in questione non si sarebbe assolutamente pentita di aver fatto quello che ha fatto. “In tutto ciò nemmeno per un secondo ha detto di aver fatto una stronz*ta…”. La cosa più incredibile è che questa persona avrebbe anche aggiunto che grazie al selfie con Maria avrebbe avuto tante visualizzazioni sui social.