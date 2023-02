I Fatti Vostri, Salvo Sottile rivela su Costanzo “Oggi mi avrebbe chiamato”

0 SHARES Condividi Tweet

Salvo Sottile nel corso della puntata de I Fatti Vostri andata in onda ieri ha ricordato commosso l’amico e collega Maurizio Costanzo per il quale ha espresso bellissime parole.

Una nuova puntata de I Fatti Vostri è andata in onda nella mattina di ieri, la prima della settimana. Una puntata molto speciale nel corso della quale il conduttore Salvo Sottile ha voluto ricordare Maurizio Costanzo raccontando anche al suo pubblico del fantastico rapporto che li legava. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Commosso saluto de I Fatti Vostri a Maurizio Costanzo

L’improvvisa e inaspettata morte di Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso venerdì 24 febbraio all’età di 84 anni, ha lasciato davvero tutti senza parole. E quindi il vasto pubblico che negli anni ha seguito con affetto e costanza le sue trasmissioni ma anche molti colleghi e volti noti della televisione che negli ultimi giorni sono apparsi davvero tanto commossi e dispiaciuti. Tra questi anche il conduttore de I Fatti Vostri ovvero Salvo Sottile che nel corso della puntata andata in onda ieri è apparso molto emozionato. Il giornalista ha colto l’occasione per parlare del rapporto che lo univa al marito di Maria De Filippi rivelando come e quando ha avuto l’onore di conoscerlo.

Il racconto di Salvo Sottile sull’amicizia con Costanzo

Nello specifico Salvo Sottile, affiancato nella sua trasmissione dalla collega Anna Falchi anche lei molto emozionata, ha rivelato di aver conosciuto Costanzo dietro le quinte del teatro Parioli circa 30 anni fa. Ai tempi Sottile era un giovane cronista e proprio in quell’occasione Costanzo gli avrebbe detto che sicuramente un giorno avrebbero avuto l’opportunità di lavorare insieme. E così è stato. Sottile ha infatti raccontato “Abbiamo fatto una Domenica In insieme che lui ha firmato per la Rai e non mi sono mai divertito così tanto”. Salvo Sottile nel ricordare Costanzo nel giorno in cui si sono svolti i suoi funerali ha poi proseguito il suo racconto rivelando quanto il giornalista sia stato importante anche nella sua carriera e nel suo cammino. Sottile ha infatti precisato che è stato proprio Costanzo ad indirizzarlo nella strada della tv popolare e ha rivelato che da quando conduce I Fatti Vostri gli è capitato spesso di ricevere la telefonata del giornalista che si arrabbiava perché Paolo Fox metteva il suo segno zodiacale alla fine della classifica.

Il commento del conduttore: “Oggi mi avrebbe chiamato arrabbiandosi”

Poco dopo è andata in onda la classifica settimanale di Paolo Fox che ha posizionato il segno della Vergine in fondo alla classifica. Per tale motivo Sottile ha dichiarato “Ecco, oggi è uno dei giorni in cui Maurizio mi avrebbe chiamato arrabbiandosi”.