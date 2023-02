Selvaggia Lucarelli scrive un post contro la Zanicchi, il web si indigna per il contenuto

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore ha condiviso su Instagram un post che non è molto piaciuto ai followers che l’hanno accusata di bodyshaming.

E’ finita al centro di una grossa polemica nel corso delle ultime ore la nota giornalista e giurata di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli. Il motivo? Un post condiviso su Instagram e a causa del quale è stata accusata di bodyshaming nei confronti di Iva Zanicchi. Ma esattamente, per quale motivo? Quali sono state le sue parole?

Selvaggia Lucarelli contro Iva Zanicchi

Quello tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi è un rapporto un po’ difficile a causa del quale si sono rese protagoniste di diversi scontri nel corso dei mesi. Tutto ha avuto inizio quando nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle l’artista ha espresso delle parole poco carine nei confronti della giurata. Parole a causa delle quali è nato uno scontro che è andato avanti per mesi, nonostante la stessa Iva abbia più volte chiesto scusa. E se in tale occasione sono stati molti a dare ragione alla Lucarelli ecco che molti sono stati anche coloro che nelle scorse ore si sono scagliati contro la giornalista accusandola di bodyshaming. Il motivo? Il commento fatto dalla Lucarelli su Iva Zanicchi in occasione della sua presenza alla sfilata della stilista Elisabetta Franchi.

Il duro commento di Selvaggia Lucarelli

Tutto ha avuto inizio in seguito alla condivisione, da parte della Lucarelli, di un post della stilista Elisabetta Franchi che ha voluto pubblicamente ringraziare la Zanicchi per la sua presenza alla sfilata. “Iva sei unica”, queste le parole scritte dalla stilista. Ma, quali sono state invece le parole espresse dalla Lucarelli? Quest’ultima ha prima lanciato una frecciatina ad Elisabetta Franchi scrivendo “Potrei soffermarmi sul fatto che Iva Zanicchi alla sfilata di Elisabetta Franchi è un cerchio (femminile) che si chiude”. Ma in un secondo momento ha espresso un commento molto duro sulla Zanicchi a causa del quale è stata accusata di bodyshaming. “Ma la vera domanda è: ‘ndo se li mette i vestiti di Elisabetta Franchi che lì una 42 corrisponde a una 27?”, questo il commento contro la Zanicchi giudicato da molti followers assolutamente poco elegante.

La reazione della Zanicchi

Ma come ha reagito Iva Zanicchi alle parole espresse dalla giornalista? Al momento la nota artista non sembrerebbe aver replicato. Ma dato che in diverse occasioni le due donne si sono rese protagoniste di scontri a distanza non è assolutamente improbabile che l’artista possa decidere di replicare al duro commento della giurata di Ballando con le stelle nel corso delle prossime ore.