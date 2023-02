Verissimo nella bufera dopo la diretta con il funerale di Maurizio Costanzo, i telespettatori sommergono il programma di critiche

0 SHARES Condividi Tweet

Verissimo nel corso della diretta andata in onda ieri in occasione del funerale di Maurizio Costanzo non ha mandato in onda le immagini dell’abbraccio tra Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi.

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 febbraio 2022, è stato trasmesso in diretta su Canale 5 il funerale dell’amatissimo ed indimenticabile Maurizio Costanzo. A seguire la diretta Silvia Toffanin dallo studio di Verissimo ma ecco che ad un certo punto è accaduto qualcosa che non è assolutamente passato inosservato ai telespettatori che sui social hanno subito fatto notare quello che molti hanno definito un vero e proprio scivolone fatto da Mediaset. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Lo scivolone di Mediaset durante il funerale di Costanzo

Silvia Toffanin insieme a Katia Ricciarelli e Cesara Buonamici ha seguito in diretta dallo studio di Verissimo il funerale di Maurizio Costanzo che si è svolto a Roma all’interno della Chiesa degli Artisti. La diretta ha avuto inizio un’ora prima della funzione ma ecco che durante un momento molto importante il programma è andato in pubblicità. Stiamo parlando del momento in cui all’interno della Chiesa hanno fatto ingresso Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi. I due si sono inoltre lasciati andare in un lungo e affettuoso abbraccio che però Verissimo non ha mandato in onda. Al contrario invece le trasmissioni in onda sulla rete concorrente ovvero la Rai sono riuscite a trasmettere al loro pubblico le immagini in questione.

Le parole della Toffanin

Una volta tornati in diretta dopo la pubblicità ecco che Silvia Toffanin si è rivolta al suo pubblico informandoli di quanto accaduto pochi attimi prima. “E’ appena arrivata Maria De Filippi, che ha lungamente abbracciato Pier Silvio…La conduttrice è arrivata in chiesa al fianco del figlio Gabriele…”, queste nello specifico le parole espresse dalla conduttrice che ha poi trasmesso in differita le immagini dell’abbraccio. Ma il pubblico di Canale 5 non ha assolutamente gradito che proprio Mediaset non abbia mandato in onda in diretta le immagini sopracitate. Ma anche l’attesissimo ingresso in Chiesa della moglie di Costanzo e del padrone di casa di Mediaset.

L’emozione della conduttrice e delle sue ospiti

Silvia Toffanin nel corso della diretta è apparsa davvero tanto emozionata. E in diverse occasioni ha fatto davvero tanta fatica a trattenere le lacrime. La conduttrice ha poi espresso delle bellissime parole nei confronti del giornalista scomparso lo scorso venerdì rivelando che è stata una persona che è riuscita a dare tanto. “Per noi è stato un maestro ed anche un amico…”, queste le sue parole. Cesara Buonamici ha invece rivelato di aver conosciuto Costanzo nel 1992 ovvero quando ha avuto inizio il TG5. E a proposito di tale incontro ha voluto sottolineare quanto il giornalista sia stato fin da subito davvero tanto carino con tutti coloro che lavoravano all’interno della redazione dando loro tanti preziosi consigli.