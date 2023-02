Alberto Matano sulla morte di Maurizio Costanzo lascia tutti senza parole: “Negli ultimi anni è successo diverse volte”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano visibilmente commosso a La vita in diretta per la morte di Maurizio Costanzo. Le parole per Maria De Filippi.

Alberto Matano nella giornata di ieri ha condotto una puntata particolare de La vita in diretta, dopo la notizia della morte di Maurizio Costanzo. Il giornalista è scomparso nella giornata di ieri, all’età di 84 anni, dopo essere stato una settimana ricoverato in una clinica privata. La notizia della dipartita di Costanzo ha colto tutti di sorpresa ed è stato un duro colpo per tutti.

Morte di Maurizio Costanzo, Alberto Matano commosso apre la puntata de La vita in diretta

Proprio Matano ha aperto la sua trasmissione con un video in cui Maurizio lanciava un omaggio a se stesso. Si tratta di un video che Maurizio aveva girato diversi anni fa e che di certo lo stesso non poteva pensare che sarebbe stato utilizzato per dare il via ad una puntata e fargli un omaggio dopo la sua morte.“Alcuni dei momenti della mia carriera che state per vedere, non li ricordavo neppure io, perciò sono felice di rivederli con voi”, queste le parole di Costanzo, pronunciate in questo filmato, prima che prendesse la parola il conduttore de La vita in diretta, ovviamente parecchio commosso.

Il video di Costanzo per aprire la puntata

“Eravamo tutti affezionati a Maurizio”, ha detto Matano. “Voglio mandare un abbraccio enorme a Maria De Filippi”, ha aggiunto poi Alberto. Il conduttore subito dopo ha anche detto che la notizia della morte di Maurizio è arrivata in tarda mattinata e che ha colto ovviamente tutti di sorpresa, mentre sotto si poteva ascoltare la canzone “Se telefonando”.

Le parole di Alberto visibilmente commosso

“Tante volte negli ultimi anni Maurizio ha avuto influenze più o meno acute, ogni volta c’è stata tanta preoccupazione e molto riserbo, ma è sempre andato tutto bene“, queste le parole di Alberto che ha concluso dicendo “Questa volta purtroppo non è andata così”.Il conduttore ha dato poi la linea alla sua inviata Antonella Delprino, che si trovava all’esterno della clinica romana dove il conduttore è stato ricoverato. “Poco fa è venuto Michele Guardì, è qui per porgere l’ultimo saluto a Maurizio. Maria De Filippi e gli altri familiari, invece, al momento non sono qui”, avrebbe detto l’inviata.