GF Vip, Giovanni Ciacci lancia la bomba su Carmen Russo e Pamela Prati, dietro le quinte i rapporti sono pessimi

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanni Ciacci nel corso della diretta con GF Vip Party ha rivelato che tra Carmen Russo e Pamela Prati lontano dalle telecamere sarebbe in corso una vera e propria guerra.

Al Grande Fratello non mancano mai le polemiche e le discussioni, ma mentre alcune di queste riguardano gli inquilini della casa più spiata d’Italia ecco che molte altre riguardano coloro che puntata dopo puntata si trovano all’interno del celebre studio televisivo di Cinecittà. Nel caso specifico stiamo parlando di Pamela Prati e Carmen Russo tra le quali sembrerebbe scorrere un certo astio. Almeno questo è stato quanto rivelato dall’ex gieffino Giovanni Ciacci. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

La rivelazione di Giovanni Ciacci su Pamela Prati e Carmen Russo

Carmen Russo e Pamela Prati sono spesso protagoniste delle diverse puntate del Grande Fratello Vip. A fine puntata infatti le due celebri showgirl si esibiscono spesso con bellissimi balletti. Ma la complicità mostrata davanti alle telecamere non sembrerebbe essere la stessa dietro le quinte del reality show. Tra le due donne infatti sembrerebbe essere in corso una vera e propria guerra. E a rivelarlo è stato proprio Giovanni Ciacci durante il collegamento con il GF Vip Party, ovvero la trasmissione condotta da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge.

Le parole dell’ex gieffino e noto costumista italiano

Nello specifico Giovanni Ciacci è intervenuto rivelando che vi sono molti più scandali “nel parterre di Cinecittà” e non all’interno della casa del Grande Fratello Vip. E ha parlato di vere e proprie lotte precisando che in confronto quella in corso tra Oriana e Antonella è una lotta da “dilettanti“. Giovanni Ciacci ha poi proseguito il suo intervento sulla questione rivelando “Non vedevo una cosa del genere dai tempi di Bartali e Coppi, perché una non si presenta, l’altra la convoca..”.

La guerra tra le escluse dal ballo

Ma la guerra nel parterre di cui parlato poc’anzi riguarderebbe anche le escluse dai balletti che vengono organizzati alla fine della puntata del GF Vip. Sempre Giovanni Ciacci ha infatti rivelato che proprio tra le escluse da tali balli sarebbe in atto un’altra guerra. Ed è proprio a tal proposito che il costumista si è espresso con molta sincerità definendo il tutto una tragedia nella tragedia. Ma, come hanno reagito a tali parole le dirette interessate? In realtà al momento né la Prati e nemmeno la Russo sembrerebbero aver risposto alle parole di Ciacci. Ma non è detto che non scelgano di farlo nel corso della puntata in onda il prossimo lunedì.