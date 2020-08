Andrea Damante e Giulia De Lellis, interviene la mamma di lui e dice cosa pensa di Giulia, il web insorge

0 SHARES Condividi Tweet

Da giorni non si parla d’altro. Dopo la fine della storia tra Belen e Stefano ecco un’altra coppia che è scoppiata dopo il lockdown, quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis.

Questa due coppie hanno varie cose in comune, innanzitutto erano al secondo ritorno dopo una prima clamorosa rottura e poi le due donne hanno avuto un fidanzato in comune: Andrea Iannone.

Giulia De Lellis e Andrea Damante non sono più insieme

Dopo un po’ di tempo che le voci circolavano ecco che è arrivata la conferma dalla stessa Giulia De Lellis che, dopo aver annunciato qualche problema di salute facilmente risolvibile, ha spiegato che per lei e il fidanzato, Andrea Damante non sono giorni facili perché si è rotto qualcosa, che loro due sono entrambi tristi e che stanno provano a capirci qualcosa sulla loro storia. Ha anche aggiunto che intende informare i suoi follower sugli sviluppi che avrà la storia ma che, nel frattempo, ci tiene a tranquillizzare tutti che la play station di Andrea è sana a differenza dell’ultima volta che si erano lasciati che lei gliela aveva completamente distrutta e che tutti i vestiti di Andrea sono ancora nell’armadio della loro casa.

Più di questo non ha voluto dire anche se il gossip ha parlato di un ennesimo tradimento di Andrea Damante ai danni della sua fidanzata , infatti pare sia stato visto mentre si allontanava dopo una serata con una modella bionda.

I rapporti tra la mamma di Andrea e Giulia

Qualcuno aveva lanciato, però un’altra indiscrezione e cioè che il motivo della rottura tra i due questa volta dipendesse dai rapporti burrascosi tra la mamma di Andrea, Valentina e Giulia.

Ma la mamma di Andrea è voluta intervenire a smentire queste voci e ha commentato una foto che Giulia ha postato sui social scrivendo: “Bellissima come sempre”.

Il web si è così scatenato e ha capito che tra la mamma di Andrea e Giulia non c’è alcun attrito e che in tanti sono stati contenti che la suocera o ex suocera abbia elogiato Giulia.

Giulia ha poi anche postato una foto che la ritrae con una bocca molto esagerata e lei l’ha attribuita ai filtri che ha usato e non a qualche ritocco a cui sarebbe ricorsa. Questo l’ha voluto specificare bene sui social prevenendo critiche e insinuazioni. C’è chi le ha creduto e chi no.